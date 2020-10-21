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Уголовные дела после протеста: почему не стоит "стучать" по бусу на митинге

21.10.2020 15:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Сотрудники МВД устанавливают личности протестующих, которых подозревают в повреждении милицейских авто во время митингов.

Так, в Витебске сотрудники областного управления собственной безопасности и сыщики Октябрьского РОВД установили личность девушки, которая подозревается в повреждении служебного буса.

На видео, которое демонстрируют представители МВД, видно, как во время столкновения с правоохранителями девушка несколько раз ударяет ногой по микроавтобусу Ford Transit. По данным правоохранителей, в результате была повреждена задняя дверь автомобиля. Против витеблянки возбудили уголовное дело за хулиганство.

А в Минске был задержан протестующий, который разбил стекло в машине ОМОН и бросил картонный ящик в милиционера. Инцидент произошел днем 11 октября на улице Притыцкого в Минске, когда группа протестующих попыталась препятствовать задержанию одного из участников митинга.

“Один из мужчин разбил деревянным ящиком стекло в задней двери служебного автомобиля, а затем бросил в милиционера ОМОН картонную коробку с мусором”, - рассказали в пресс-службе МВД.

Следователи возбудили против подозреваемого уголовные дела за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Сам задержанный воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

“Сотрудники столичной милиции продолжают устанавливать лиц, причастных к противоправным деяниям во время проведения несанкционированных массовых мероприятий”, - добавили в МВД.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об изменении тактики работы с протестующими и пояснил, что “мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем”.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске оперативники установили личность девушки, которая повредила милицейский бус, несколько раз ударив по нему ногой, а в Минске нашли мужчину, которого...
 
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