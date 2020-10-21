Парламент продлил прием предложений по конституционной реформе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси продлила прием предложений по внесению поправок в Конституцию республики, сообщили в пресс-службе парламент.

2 октября белорусские депутаты объявили о сборе предложений по конституционной реформе. Белорусы вплоть до 25 октября могли направить в парламент свои инициативы, которые затем будут обобщены и проанализированы депутатами. Сообщалось, что ежедневно в Палату представителей приходят десятки предложений.

"Работа по сбору и анализу предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь (в том числе с использованием электронной почты Zakon@house.gov.by) будет осуществляться и после 25 октября 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Собеседники агентства не уточнили, когда сбор предложений прекратиться.

Там отметили, что обсуждение конституционной реформы активизируется "на региональных диалоговых площадках".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что о ходе работы над поправками в Конституцию гражданам расскажут на Всебелорусском народном собрании .

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