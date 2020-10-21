Латушко рассказал о забастовке и люстрации, но деталей не раскрыл

Подготовлена программа действий на случай, если Александр Лукашенко не выполнит Народный ультиматум Светланы Тихановской.

Об этом заявил член президиума Координационного совета по урегулированию ситуации в Беларуси Павел Латушко.

«Если Лукашенко не выполнит условия ультиматума Светлатны Тихановской, в силу вступит соответствующая программа действий, которая одобрена всеми лидерами инициатив и структур, которые представляют гражданское общество в Беларуси, прежде всего штабом Светланы Тихановской», - заявил он на пресс-конференции в среду.

О вероятности забастовки

Латушко не раскрыл механизма программы полностью, но сказал, что КС и штаб Светланы Тихановской разработали целый комплекс мер, направленных реализацию объявленной забастовки.

По его словам, разработанные меры касаются и различных сфер общества, в том числе экономической, промышленной, сфер культуры и образования, науки и других. Разработанные меры не касаются сфер, обеспечивающих жизнь и безопасность - обеспечения продуктами питания и медицинских услуг.

«Каждый день по различным каналам будет поступать четкая информация о наших действиях, направленных на реализацию ультиматума. Власть должна понимать, что количество этих действий и инициатив будет нарастать к 26 числу», - сказал Латушко.

«Отдельный план у нас разработан и для наших белорусов, которые каждое воскресенье выходят на акции протеста. Это основная наша движущая сила», - заявила член президиума Коордсовета Ольга Ковалькова.

Политики уверены, что в белорусском обществе накопилось достаточное количество факторов для того, чтобы общенациональная забастовка состоялась.

«Готово ли общество забыть, что в белорусских тюрьмах находится 102 политзаключенных? Что на улицах Минска были застрелены граждане Беларуси? Что манифестантов пропускают через милицейские кордоны? Я уверен, что нет, поэтому шансы на то, что забастовочный процесс начнется и будет иметь место широкий резонанс, очень велики.

Очень важен и экономический фактор. Мы сегодня фактически находимся в экономическом дефолте. Лукашенко на протяжении 10 лет обещает всем зарплату по 500 долларов и ни разу не выполнил этого обещания», - заявил Латушко.

О вероятности люстрации

Латушко также уверен, что радикальной люстрации в случае прихода к власти оппозиции не будет. Те, кто не совершал уголовные преступления, останутся на государственной службе.

«Никто не собирается рвать на куски Александра Лукашенко (…) К власти придут люди, которые будут очень строго и четко соблюдать Конституцию, избирательное и уголовное законодательство, Административный кодекс страны и все другие законодательные акты, регулирующие жизнь нашего общества», - заявил Латушко.

По его словам, «если чиновник совершил уголовно наказуемое преступление, соответствующим образом в отношении него будут возбуждаться процедуры дознания, следствия». «Если следствие придет к необходимости представления обвинительного заключения - соответственно обвинительное заключение и суд. И суд уже только может признать виновность или невиновность, и степень этой ответственности», - продолжил политик.

Касаясь вопроса необходимости работы нынешних чиновников при будущей власти, Латушко заявил, что «все здоровые силы, все профессионалы, все, кто готов служить (…) народу и государству, а не конкретному лицу, который почему-то ставит знак равенства "Я – это государство" - те будут востребованы и, безусловно, будут использованы и новой властью».т срок