Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Депутаты Европарламента приняли ряд рекомендаций для Евросоюза по пересмотру отношений с Беларусью, сообщает РИА Новости .

Речь на голосовании шла об ужесточении курса в отношении Минска. В частности, депутаты Европарламента призвали ЕС незамедлительно ввести санкции, согласованные главами МИД и Европейским советом, против представителей белорусских властей и президента республики Александра Лукашенко. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в Евросоюз.

Европейские парламентарии подчеркнули, что после окончания действующего президентского срока Лукашенко больше не будет легитимным президентом страны. Срок его нынешних полномочий истекает 5 ноября текущего года.

В Европарламенте утверждают, что независимые соцопросы говорят о победе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, поэтому именно ее они считают законно избранным президентом в главах белорусского народа. Именно поэтому евродепутаты признают созданный по инициативе Тихановской координационный совет легитимным представителем белорусов.

Парламентарии также высказали мнение, что Евросоюз должен приостановить переговоры о приоритетах партнерства с Беларусью до проведения новых президентских выборов с международными наблюдателями и соблюдением всех требований.

Рекомендации утвердили 602 депутата, при этом 44 парламентария проголосовали против, а 44 воздержались. Эти рекомендации не являются обязательным для исполнения, но Еврокомиссия и Совет ЕС должны прислушиваться к ним.

Действующие санкции

Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

Страны Европы осудили действия белорусских властей. В начале октября Евросоюз в собственном официальном журнале опубликовал список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции . В него, в частности, вошли глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко в данный список не был включен .

На прошлой неделе стало известно, что Евросоюз готов ввести санкции против президента Беларуси, если ситуация в республике не изменится.

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