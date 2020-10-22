|
Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с Беларусью
22.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт - Sputnik. Депутаты Европарламента приняли ряд рекомендаций для Евросоюза по пересмотру отношений с Беларусью, сообщает
© REUTERS / POOL
Речь на голосовании шла об ужесточении курса в отношении Минска. В частности, депутаты Европарламента призвали ЕС незамедлительно ввести санкции, согласованные главами МИД и Европейским советом, против представителей белорусских властей и президента республики Александра Лукашенко. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в Евросоюз.
Европейские парламентарии подчеркнули, что после окончания действующего президентского срока Лукашенко больше не будет легитимным президентом страны. Срок его нынешних полномочий истекает 5 ноября текущего года.
В Европарламенте утверждают, что независимые соцопросы говорят о победе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, поэтому именно ее они считают законно избранным президентом в главах белорусского народа. Именно поэтому евродепутаты признают созданный по инициативе Тихановской координационный совет легитимным представителем белорусов.
Парламентарии также высказали мнение, что Евросоюз должен приостановить переговоры о приоритетах партнерства с Беларусью до проведения новых президентских выборов с международными наблюдателями и соблюдением всех требований.
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
Рекомендации утвердили 602 депутата, при этом 44 парламентария проголосовали против, а 44 воздержались. Эти рекомендации не являются обязательным для исполнения, но Еврокомиссия и Совет ЕС должны прислушиваться к ним.
Действующие санкции
Выборы президента
Страны Европы осудили действия белорусских властей. В начале октября Евросоюз в собственном официальном журнале опубликовал список из 44 белорусских чиновников, против которых
На прошлой неделе стало известно, что Евросоюз
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты проголосовали за ужесточение курса Евросоюза в отношении Минска, в частности, за скорейшее введение санкций против Александра Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)