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Партия сторонников интеграции с РФ может появиться в Беларуси в этом году
22.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт - Sputnik. Новая политическая партия союзников интеграции с Россией "Союз" может появиться в Беларуси до конца этого года, об этом сообщили в эфире телеканала
Ранее сообщалось, что руководство Гражданской инициативы "Союз" решило
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы уверены, что нас поддержат. Только мы сделали заявление, как на нас обрушился шквал звонков, обращений, люди ждали. Это совпадение, но достаточно большое количество граждан Республики Беларусь не имели такой платформы для консолидации", - отметил сопредседатель гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ.
По его словам, в ближайшее время запустится процесс создания партии.
"Мы намерены проводить диалоговые площадки, круглые столы и выходить на учредительное собрание, после чего будем подавать документы в министерство юстиции на регистрацию", - пояснил Лущ.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко
Также о создании политической партии и общественного объединения
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Ранее сообщалось, что руководство Гражданской инициативы "Союз" решило учредить политическую партию с одноименным названием, одной из целей которой будет...
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