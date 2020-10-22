Партия сторонников интеграции с РФ может появиться в Беларуси в этом году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Новая политическая партия союзников интеграции с Россией "Союз" может появиться в Беларуси до конца этого года, об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ .

Ранее сообщалось, что руководство Гражданской инициативы "Союз" решило учредить политическую партию с одноименным названием, одной из целей которой будет развитие Союза Беларуси и России. Решение о создании партии приняли во ходе работы комитета инициативы, который собирает предложения по внесению изменений в действующую конституцию Беларуси.

"Мы уверены, что нас поддержат. Только мы сделали заявление, как на нас обрушился шквал звонков, обращений, люди ждали. Это совпадение, но достаточно большое количество граждан Республики Беларусь не имели такой платформы для консолидации", - отметил сопредседатель гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ.

По его словам, в ближайшее время запустится процесс создания партии.

"Мы намерены проводить диалоговые площадки, круглые столы и выходить на учредительное собрание, после чего будем подавать документы в министерство юстиции на регистрацию", - пояснил Лущ.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом страны поручил соответствующим ведомствам провести перерегистрацию существующих политических партий. Ранее член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии "Вместе". Общественное движение необходимо, чтобы иметь "юридическую основу для диалога" с нынешними властями Беларуси.

Также о создании политической партии и общественного объединения заявила и экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая. Вместе с юристами своей инициативной группы она уже подготовила и направила в Минюст соответствующие документы.

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