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Тихановская в ходе визита в Данию встретится с представителями Международного совета по реабилитации жертв пыток

22.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 октября. 22—23 октября Светлана Тихановская посетит Данию с рабочим визитом, сообщает ее пресс-служба.

Тихановская встретится с депутатами датского парламента, премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел этой страны Йеппе Кофодом. Она намерена информировать представителей Дании о ситуации в Беларуси, об протестном движении белорусов, о "народном ультиматуме".

"Особая и очень важна встреча пройдет в Международном совете по реабилитации жертв пыток, с которыми, к ужасу всего мира, в XXI веке пришлось столкнуться белорусскому народу, борющемуся за свободу, независимость и человеческое достоинство", — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 октября. 22—23 октября Светлана Тихановская посетит Данию с рабочим визитом, сообщает ее пресс-служба. Тихановская встретится с депутатами датского...
 
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