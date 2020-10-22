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Европарламент снова отказался признавать результаты белорусских выборов
22.10.2020 10:27 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Европарламент принял рекомендации по отношениям с Беларусью для Совета Евросоюза, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссии.
Рекомендации, принятые 21 октября, во многом повторяют положения принятой в сентябре резолюции Европарламента по Беларуси (по ней ЕС не признает результат выборов и отрицает легитимность Александра Лукашенко с 5 ноября, признает КС представителем белорусского народа, требует прекращения пыток, насилия и преследования людей). За рекомендации проголосовали 690 депутатов, 44 - против.
В рекомендации высказан призыв расширить санкции в отношении ряда официальных лиц Беларуси в общем, и
2 октября страны Европейского союза
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Европарламент принял рекомендации по отношениям с Беларусью для Совета Евросоюза, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и...
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