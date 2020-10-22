Европарламент снова отказался признавать результаты белорусских выборов

Европарламент принял рекомендации по отношениям с Беларусью для Совета Евросоюза, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссии.

Рекомендации, принятые 21 октября, во многом повторяют положения принятой в сентябре резолюции Европарламента по Беларуси (по ней ЕС не признает результат выборов и отрицает легитимность Александра Лукашенко с 5 ноября, признает КС представителем белорусского народа, требует прекращения пыток, насилия и преследования людей). За рекомендации проголосовали 690 депутатов, 44 - против.

В рекомендации высказан призыв расширить санкции в отношении ряда официальных лиц Беларуси в общем, и в отношении Лукашенко в частности, а также, введение секторальных санкций, которые не должны сказаться на простых людях. Среди рекомендаций: прекращение финансирования госпроектов и властей Беларуси, расследование финансовых потоков семьи Лукашенко и его окружения, деятельность белорусских предприятий в офшорах и коррупция.