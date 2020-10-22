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Глава службы внешней разведки России Нарышкин встречается с Лукашенко
22.10.2020 10:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сегодня встречается с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет телеграм-канал белорусского лидера "Пул Первого".
Нарышкин высказывался о ситуации в Беларуси в конце сентября. Тогда он заявил, что Служба внешней разведки располагает данными о
Нарышкин заявлял, что по инициативе госдепартамента к протестам присоединились "экстремистские элементы". По его словам, среди радикально настроенных и находящихся за рубежом противников власти "вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ".
По его мнению, цель провокации в том, чтобы вызвать антиправительственные настроения в среде католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах, а также столкнуть их с православной ветвью христианства.
Также Нарышкин отмечал, что российское ведомство поддерживает постоянный
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Прежде Нарышкин заявлял о том, что располагает данными о готовящейся в Беларуси "масштабной провокации".
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