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Глава службы внешней разведки России Нарышкин встречается с Лукашенко

22.10.2020 10:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сегодня встречается с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет телеграм-канал белорусского лидера "Пул Первого".

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Нарышкин высказывался о ситуации в Беларуси в конце сентября. Тогда он заявил, что Служба внешней разведки располагает данными о причастности США к ситуации в Беларуси и о планируемой масштабной провокации.

Нарышкин заявлял, что по инициативе госдепартамента к протестам присоединились "экстремистские элементы". По его словам, среди радикально настроенных и находящихся за рубежом противников власти "вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ".

По его мнению, цель провокации в том, чтобы вызвать антиправительственные настроения в среде католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах, а также столкнуть их с православной ветвью христианства.

Также Нарышкин отмечал, что российское ведомство поддерживает постоянный контакт с белорусскими спецслужбами.

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Теги: Минск
 
 
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Прежде Нарышкин заявлял о том, что располагает данными о готовящейся в Беларуси "масштабной провокации".
 
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