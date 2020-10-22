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Лукашенко поблагодарил Нарышкина за информацию для белорусских спецслужб
22.10.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил главу Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина за предоставление информации для белорусских спецслужб, сообщает корреспондент Sputnik.
В четверг директор СВР прибыл в белорусскую столицу и встретился во Дворце Независимости с главой государства.
"Обстановка вокруг нас, вокруг Союзного государства непростая. Я вам очень благодарен, мы очень серьезно относимся к ней. И в связи с этим у нас очень много совместной работы в этом направлении", – сказал Лукашенко, встречаясь в Минске с Нарышкиным.
Он поблагодарил его за информацию, которую СВР предоставляет белорусским спецслужбам. "Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе", – сказал Лукашенко.
"Не секрет, что наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в средствах массовой информации, особенно в интернете", – добавил Лукашенко.
Обращаясь к Нарышкину, президент отметил, что президент России Владимир Путин "очень часто, ссылаясь на вас, рассказывает о вас, многие документы знакомят меня с наработками Службы внешней разведки Российской Федерации, там где касается наших отношений и союзного строительства".
Подчеркивая важность сотрудничества Москвы и Минска в данном направлении, Лукашенко добавил: "(...) в этом бешеном мире, ошалевшим от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного, будем говорить откровенно. У всех есть интерес к нам, к России и Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, я думаю, мы о многом договоримся, о нашей совместной работе, о нашей совместной деятельности во благо наших народов, конечно же".
В свою очередь Нарышкин поблагодарил Лукашенко за теплый прием и возможность встретиться, чтобы "переговорить по широкому кругу вопросов, касающихся союзнических отношений между нашими странами".
"В первую очередь хотел бы передать привет от Владимира Владимировича (президент России Владимир Путин – Sputnik). Я беседовал с ним перед нашей с вами встречей. Самые добрые пожелания", – сказал Нарышкин.
Глава СВР также рассказал, что КГБ и служба, которую он возглавляет, проводят сегодня в Минске очередное заседание коллегий двух спецслужб. "Проводим его не в простое время, я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом, и том числе вокруг наших с вами стран".
"Я уверен в том, что спецслужбы могут еще сделать много-много для того, чтобы обеспечить интересы наших государств и наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают", – сказал Нарышкин.
В конце сентября директор СВР заявил, что российские спецслужбы
© Sputnik / Виктор Толочко
9 сентября Лукашенко заявил, что направил директору ФСБ РФ Александру Бортникому оригинал записи перехваченных разведкой переговоров Варшавы и Берлина, в которых упоминался оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, перехват разговора осуществила белорусская радиоэлектронная военная разведка.
За неделю до этого белорусский лидер заявил, сославшись на перехваченный разговор, что информация об отравлении Навального – фальсификация.
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Белорусский президент заявил, что сегодняшняя встреча во Дворце Независимости "произведет какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете".
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