Лукашенко поблагодарил Нарышкина за информацию для белорусских спецслужб

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил главу Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина за предоставление информации для белорусских спецслужб, сообщает корреспондент Sputnik.

В четверг директор СВР прибыл в белорусскую столицу и встретился во Дворце Независимости с главой государства.

"Обстановка вокруг нас, вокруг Союзного государства непростая. Я вам очень благодарен, мы очень серьезно относимся к ней. И в связи с этим у нас очень много совместной работы в этом направлении", – сказал Лукашенко, встречаясь в Минске с Нарышкиным.

Он поблагодарил его за информацию, которую СВР предоставляет белорусским спецслужбам. "Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе", – сказал Лукашенко.

"Не секрет, что наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в средствах массовой информации, особенно в интернете", – добавил Лукашенко.

Обращаясь к Нарышкину, президент отметил, что президент России Владимир Путин "очень часто, ссылаясь на вас, рассказывает о вас, многие документы знакомят меня с наработками Службы внешней разведки Российской Федерации, там где касается наших отношений и союзного строительства".

Подчеркивая важность сотрудничества Москвы и Минска в данном направлении, Лукашенко добавил: "(...) в этом бешеном мире, ошалевшим от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного, будем говорить откровенно. У всех есть интерес к нам, к России и Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, я думаю, мы о многом договоримся, о нашей совместной работе, о нашей совместной деятельности во благо наших народов, конечно же".

В свою очередь Нарышкин поблагодарил Лукашенко за теплый прием и возможность встретиться, чтобы "переговорить по широкому кругу вопросов, касающихся союзнических отношений между нашими странами".

"В первую очередь хотел бы передать привет от Владимира Владимировича (президент России Владимир Путин – Sputnik). Я беседовал с ним перед нашей с вами встречей. Самые добрые пожелания", – сказал Нарышкин.

Глава СВР также рассказал, что КГБ и служба, которую он возглавляет, проводят сегодня в Минске очередное заседание коллегий двух спецслужб. "Проводим его не в простое время, я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом, и том числе вокруг наших с вами стран".

"Я уверен в том, что спецслужбы могут еще сделать много-много для того, чтобы обеспечить интересы наших государств и наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают", – сказал Нарышкин.

В конце сентября директор СВР заявил, что российские спецслужбы располагают данными о причастности США к раскачиванию ситуации в Беларуси и о готовящейся масштабной провокации. По его словам, Вашингтон использует "самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси". Нарышкин проинформировал, что белорусские экстремисты проходят подготовку в Польше, Грузии, Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона.

9 сентября Лукашенко заявил, что направил директору ФСБ РФ Александру Бортникому оригинал записи перехваченных разведкой переговоров Варшавы и Берлина, в которых упоминался оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, перехват разговора осуществила белорусская радиоэлектронная военная разведка. На записи слышны два мужских голоса – неких Ника и Майка, - говорящих по-английски. Кто именно ведет разговор, из записи непонятно. По утверждению белорусских СМИ, это "перехват переговоров Варшавы и Берлина".

За неделю до этого белорусский лидер заявил, сославшись на перехваченный разговор, что информация об отравлении Навального – фальсификация.