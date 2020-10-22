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Кочанова: лидеры Совета Европы получают одностороннюю информацию о Беларуси

22.10.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Представители североатлантических стран продолжают пользоваться односторонней информацией о Беларуси, поступающей от людей, которые в Беларуси не находятся и не представляют большинство, цитирует БелТА председателя Совета Республики Наталью Кочанову.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Кочанова прокомментировала таким образом совместное заявление лидеров Совета Европы в отношении Беларуси, сделанное 13 октября.

"Мы неоднократно обращались к европейскому сообществу, в том числе к руководителям парламентов стран ЕС, с предложением объективно разобраться в происходящем в Беларуси и провести конструктивный диалог с предоставлением неопровержимых фактов, раскрывающих причины нынешних событий, включая вмешательство из-за рубежа", - говорится в заявлении Кочановой.

Председатель Совета Республики отмечает, что руководство Беларуси не было услышано, несмотря на то, что лидеры Совета Европы призывают в своем заявлении соблюдать свободу выражения мнений в качестве одной из основополагающих европейских ценностей.

"Лидерам Совета Европы следует знать, что "мирные" акции проходят вне правового поля и вызывают недовольства многих граждан Беларуси, которые просят белорусские власти защитить их от произвола агрессивного меньшинства и восстановить спокойную, безопасную жизнь в нашей стране", - добавила Качанова.

Она отмечает, что руководство страны готово к взаимодействию с зарубежными партнерами, а также к обмену мнениями "на основе взаимного уважения, объективности, учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела".

Совет Европы: всех освободить и начать диалог

О прекращении кризиса нельзя договориться только с проправительственными силами, считают в Совете Европы. 

© Sputnik
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Руководство Совета Европы в середине октября обратилось с совместным заявлением, в котором отметило готовность помочь Беларуси на пути к "подлинным реформам".

"События после президентских выборов 9 августа в Беларусии репрессии со стороны властей и правоохранительных органов по-прежнему вызывают огромную озабоченность... Свобода собраний и свобода выражения мнения - фундаментальные европейские ценности, которые необходимо уважать. Насилие против мирных демонстрантов недопустимо", - говорится в совместном заявлении замглавы МИД Греции, председателя комитета министров СЕ Милтиадиса Варвициотиса, главы Парламентской ассамблеи СЕ Рика Демса и генсека совета Марии Пейчинович-Бурич.

Руководство ЕС осудило "любое дальнейшее насилие в Беларуси, включая непропорциональное применение силы властями против протестующих, о чем сообщалось в последнее время".

В заявлении подчеркивается необходимость освободить всех задержанных, а также начать искренний и уважительный диалог с представителями гражданского общества в связи с конституционной реформой.

"О прекращении кризиса и проведении значимых реформ нельзя договориться только с проправительственными силами. Добиться успеха невозможно без участия всех, в том числе и тех, кто выступает против власти ", - заключили в СЕ.

Санкции против чиновников

Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Страны Европы осудили действия белорусских властей. В начале октября Евросоюз в собственном официальном журнале опубликовал список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции. В него, в частности, вошли глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко в данный список не был включен.

На прошлой неделе стало известно, что Евросоюз готов ввести санкции против президента Беларуси, если ситуация в республике не изменится. Депутаты Европарламента уже проголосовали за ужесточение курса Евросоюза в отношении Минска, в частности, за скорейшее введение санкций против Александра Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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Председатель Совета Республики считает, что Беларусь не была услышана европейским сообществом, когда руководство страны пыталось провести конструктивный диалог...
 
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