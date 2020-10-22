Кочанова: Мы готовы к взаимодействию с зарубежными партнерами на основе невмешательства во внутренние дела страны

Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 октября. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова заявила о готовности властей Беларуси к взаимодействию с зарубежными партнерами на основе невмешательства во внутренние дела страны. Ее заявление распространило 22 октября государственное информагентство БелТА .

Кочанова напоминает о совместном заявлении лидеров Совета Европы в отношении Беларуси от 13 октября. "Лидеры Совета Европы в своем заявлении декларируют обеспокоенность событиями в Беларуси, представление о которых они получают на основе односторонней информации, — отмечает Кочанова. — Мы неоднократно обращались к европейскому сообществу, в том числе к руководителям парламентов стран ЕС, с предложением объективно разобраться в происходящем в Беларуси и провести конструктивный диалог с предоставлением неопровержимых фактов, раскрывающих причины нынешних событий, включая вмешательство из-за рубежа. Однако мы не были услышаны, несмотря на то, что лидеры Совета Европы призывают в своем заявлении соблюдать свободу выражения мнений в качестве одной из основополагающих европейских ценностей".

В заявлении Кочановой также отмечается, что "представители евроатлантических стран продолжают пользоваться информацией, поступающей исключительно от людей, которые в Беларуси не находятся и не представляют большинство граждан, поддержавших в ходе президентских выборов проводимый в нашей стране государственный курс".

"Лидерам Совета Европы следует знать, что "мирные" акции проходят вне правового поля и вызывают недовольства многих граждан Беларуси, которые просят белорусские власти защитить их от произвола агрессивного меньшинства и восстановить спокойную, безопасную жизнь в нашей стране. Мы готовы к взаимодействию с зарубежными партнерами, к обсуждению всестороннего сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси, на основе взаимного уважения, объективности, учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела", — заявила Кочанова.

Это заявление сделано в день приезда в Минск директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, который в настоящее время встречается с Александром Лукашенко, а также примет участие в совместной коллегии КГБ и СВР.

Накануне Лукашенко провел совещание по вопросам экономики, политики и общественной безопасности. Никакой информации по итогам совещания не было — пресс-служба Лукашенко распространила лишь небольшой релиз о начале встречи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кочанова: Мы готовы к взаимодействию с зарубежными партнерами на основе невмешательства во внутренние дела страны Минск, 22 октября. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова заявила о готовности властей Беларуси к взаимодействию с зарубежными...

БелаПАН.