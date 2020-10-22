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Нарышкин рассказал, о чем говорил с Лукашенко за закрытыми дверями
22.10.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт - Sputnik. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уверен, что главное для Беларуси - сохранить стабильность, и этому будет способствовать начатая
Пресс-служба президента Республики Беларусь
"Сохранить стабильность в стране крайне важно", - заявил Нарышкин журналистам в среду в Минске после встречи с президентом республики Александром Лукашенко, которая длилась несколько часов.
"У нас с президентом Беларуси состоялся обстоятельный разговор по вопросам союзнических отношений, также шла речь о концентрации усилий на вопросах безопасности", - сказал Нарышкин.
Он также коснулся
"Мы видим стремление неконституционными методами изменить существующее государственное устройство", - сказал Нарышкин.
Последует
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Глава Службы внешней разведки России прибыл в Минск и встретился с белорусским президентом во Дворце Независимости в четверг.
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