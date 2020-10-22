Нарышкин рассказал, о чем говорил с Лукашенко за закрытыми дверями

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уверен, что главное для Беларуси - сохранить стабильность, и этому будет способствовать начатая конституционная реформа в стране.

"Сохранить стабильность в стране крайне важно", - заявил Нарышкин журналистам в среду в Минске после встречи с президентом республики Александром Лукашенко, которая длилась несколько часов.

"У нас с президентом Беларуси состоялся обстоятельный разговор по вопросам союзнических отношений, также шла речь о концентрации усилий на вопросах безопасности", - сказал Нарышкин.

Он также коснулся ситуации в Беларуси , которая сложилась в стране после президентских выборов.

"Мы видим стремление неконституционными методами изменить существующее государственное устройство", - сказал Нарышкин.

Последует