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Нарышкин рассказал, о чем говорил с Лукашенко за закрытыми дверями

22.10.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уверен, что главное для Беларуси - сохранить стабильность, и этому будет способствовать начатая конституционная реформа в стране.

Пресс-служба президента Республики Беларусь
Лукашенко поблагодарил Нарышкина за информацию для белорусских спецслужб

"Сохранить стабильность в стране крайне важно", - заявил Нарышкин журналистам в среду в Минске после встречи с президентом республики Александром Лукашенко, которая длилась несколько часов.

"У нас с президентом Беларуси состоялся обстоятельный разговор по вопросам союзнических отношений, также шла речь о концентрации усилий на вопросах безопасности", - сказал Нарышкин.

Он также коснулся ситуации в Беларуси, которая сложилась в стране после президентских выборов.

"Мы видим стремление неконституционными методами изменить существующее государственное устройство", - сказал Нарышкин.

Последует 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Службы внешней разведки России прибыл в Минск и встретился с белорусским президентом во Дворце Независимости в четверг.
 
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