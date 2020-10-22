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Алиев не исключает возможность встречи с Пашиняном в Москве
22.10.2020 14:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает возможности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.
© AP / Karo Sahakyan
"Да, это возможно. Такие встречи происходили и раньше. Все зависит от повестки. К сожалению, перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки", - сказал Алиев в интервью японской газете Nikkei.
По словам главы Азербайджана, он не получал приглашения от Путина посетить Москву. Кроме того, он уточнил, что согласия на проведение референдума о самоопределении в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана не будет.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения, и еще долго не будет.
"То, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана, и "это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум на данном этапе", - сказал Пашинян в среду в прямом эфире на своей странице в Facebook.
Ранее Ильхам Алиев и Никол Пашинян в отдельных интервью заявили о готовности встретиться в Москве по
Позиция России
Россия по-прежнему убеждена, что нагорно-карабахскую проблему можно урегулировать только мирным путем, и делает все, чтобы перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему убеждены, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет", - сказал он.
Напомним, что в Москву 9 октября по приглашению президента России Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан ведут активные боевые действия на спорной территории. В Армении и НКР введено военное положение и впервые объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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Ранее премьер Армении заявил, у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения и еще долго не будет.
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