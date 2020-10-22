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Алиев не исключает возможность встречи с Пашиняном в Москве

22.10.2020 14:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает возможности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.

© AP / Karo Sahakyan
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"Да, это возможно. Такие встречи происходили и раньше. Все зависит от повестки. К сожалению, перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки", - сказал Алиев в интервью японской газете Nikkei.

По словам главы Азербайджана, он не получал приглашения от Путина посетить Москву. Кроме того, он уточнил, что согласия на проведение референдума о самоопределении в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана не будет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения, и еще долго не будет.

"То, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана, и "это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум на данном этапе", - сказал Пашинян в среду в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Ранее Ильхам Алиев и Никол Пашинян в отдельных интервью заявили о готовности встретиться в Москве по вопросу Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана сказал, что готов встретиться и в Москве, и в любом другом месте, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования; премьер-министр Армении подчеркнул, что готов приложить все необходимые усилия, чтобы разрешить нагорнокарабахский конфликт, "в том числе и поехать, встретиться, поговорить".

Позиция России

Россия по-прежнему убеждена, что нагорно-карабахскую проблему можно урегулировать только мирным путем, и делает все, чтобы перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

YouTube/Sputnik Беларусь
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"Мы по-прежнему убеждены, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет", - сказал он.

Напомним, что в Москву 9 октября по приглашению президента России Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, но также не увенчалась успехом.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан ведут активные боевые действия на спорной территории. В Армении и НКР введено военное положение и впервые объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее премьер Армении заявил, у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения и еще долго не будет.
 
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