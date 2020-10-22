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В Кремле прокомментировали встречу Нарышкина и Лукашенко

22.10.2020 14:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Спецслужбы России и Беларуси в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

БелТА
Нарышкин рассказал, о чем говорил с Лукашенко за закрытыми дверями

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в четверг утром прибыл с визитом в Минск и встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча нигде ранее не анонсировалась.

"В данном случае речь идет о судьбе внешней разведке. И в рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и по работе специальных служб. Поэтому происходит и обмен информацией, и совместные мероприятия, обмен визитами, обмен контактами, поэтому это совершенно нормальное взаимодействие в рамках Союзного государства", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, почему встреча не анонсировалась, Песков ответил: "Я еще раз повторяю, что настолько обширное идет взаимодействие. Причем это никак не связано с событиями в Беларуси, это взаимодействие, оно имело место и раньше, что совершенно необязательно именно все события, именно все контакты анонсируются".

Он не стал раскрывать повестку встречи Нарышкина и Лукашенко, пояснив, что "все-таки это достаточно такие чувствительные области работы и сотрудничества, поэтому это, конечно, не может быть общественно доступной информацией".

Вместе с тем, Нарышкин после встречи с белорусским лидером раскрыл ее детали. "У нас с президентом Беларуси состоялся обстоятельный разговор по вопросам союзнических отношений, также шла речь о концентрации усилий в вопросах безопасности",- сказал Нарышкин.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь российского лидера предложил не связывать визит главы СВР в Минск с событиями в Беларуси.
 
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Нарышкин рассказал, о чем говорил с Лукашенко за закрытыми дверями
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