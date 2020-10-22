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Возле Красного костела в Минске собираются участники Марша людей с (не)ограниченными возможностями

22.10.2020 14:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 октября. Возле Красного костела на столичной площади Независимости собираются участники акции сторонников перемен с инвалидностью — Марша людей с (не)ограниченными возможностями.

Сейчас здесь около полусотни человек, из них четверо − на колясках. К костелу пришел известный гражданский активист, 83-летний поэт Ян Гриб. Собравшиеся держат цветы, бело-красно-белые флаги и ленточки, плакат с надписью "Скованные одной цепью, связанные одной целью". 

Волонтеры привезли к костелу воду и горячие напитки, участников акции угощают печеньем.

Это уже второй марш людей с инвалидностью. Первый состоялся неделю назад, 15 октября, и длился чуть более двух часов. Его участники дошли от Красного костела до ГУМа.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 октября. Возле Красного костела на столичной площади Независимости собираются участники акции сторонников перемен с инвалидностью — Марша людей с...
 
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