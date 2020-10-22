Белорусская оппозиция получила премию имени Андрея Сахарова

Европейский парламент принял решение присудить в этом году премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова демократическим силам Беларуси.

Премии удостоена демократическая оппозиция Беларуси в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского, Николая Статкевича и Степана Путило.

Лауреата премии Сахарова на пленарном заседании Европарламента назвал его спикер Давид Сассоли. Он отметил, что белорусская оппозиция сражается с сильным врагом, на стороне которого только сила.

«Позвольте поздравить представителей белорусской оппозиции за их мужество, стойкость и решительность. Они выстояли и по-прежнему остаются сильными перед лицом гораздо более сильного противника. Но на их стороне то, что грубой силой невозможно победить - и это правда. Итак, мой призыв к вам, дорогие лауреаты, - оставаться сильными и не сдаваться в своей борьбе. Знайте, что мы на вашей стороне», - сказал Сассоли после принятия решения ЕП.

В сентябре белорусскую оппозицию номинировали на приз. Вручать премию будут в декабре.

Справка БДГ

Премия Сахарова «За свободу мысли» присуждается Европейским парламентом ежегодно. Премия была основана в 1988 году в честь людей и организаций, защищающих права и основные свободы человека. Названа в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова. Призовой фонд составляет 50 000 евро.