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Белорусская оппозиция получила премию имени Андрея Сахарова
22.10.2020 15:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Европейский парламент
Премии удостоена демократическая оппозиция Беларуси в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского, Николая Статкевича и Степана Путило.
Лауреата премии Сахарова на пленарном заседании Европарламента
«Позвольте поздравить представителей белорусской оппозиции за их мужество, стойкость и решительность. Они выстояли и по-прежнему остаются сильными перед лицом гораздо более сильного противника. Но на их стороне то, что грубой силой невозможно победить - и это правда. Итак, мой призыв к вам, дорогие лауреаты, - оставаться сильными и не сдаваться в своей борьбе. Знайте, что мы на вашей стороне», - сказал Сассоли после принятия решения ЕП.
В сентябре белорусскую оппозицию
Справка БДГ
Премия Сахарова «За свободу мысли» присуждается Европейским парламентом ежегодно. Премия была основана в 1988 году в честь людей и организаций, защищающих права и основные свободы человека. Названа в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова. Призовой фонд составляет 50 000 евро.
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Европейский парламент принял решение присудить в этом году премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова демократическим силам Беларуси.
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