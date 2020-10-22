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Нарышкин заявил о недопустимости переписывания истории

22.10.2020 15:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявляет о недопустимости переписывания итогов Великой Отечественной войны. Об этом он заявил журналистам в четверг в Минске. В белорусской столице он провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

© AP / Meg Kinnard
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"История становится и стала уже ареной противодействия. В центре внимания – события середины прошлого века и больше всего в том, что касается причин, хода и результатов Второй мировой войны", – сказал Нарышкин.

"Понятны попытки со стороны отдельных государств и отдельных политиков и обслуживающих их спекулянтов от истории исказить эти события. В чем причина этого? Дело в том, у нас с вами – у России, Беларуси, народов других бывших республик Советского Союза, есть нравственное преимущество – мы с вами потомки поколения победителей", – отметил Нарышкин.

"Советский Союз внес решающий вклад в победу над нацизмом. Вместе с гитлеровской Германией против Советского Союза выступало большое количество стран Европы, но мы фашизм уничтожили. Повторяю, это наше преимущество, нашу победу хотят отнять у нас. Мы этого не допустим", – резюмировал глава СВР России.

 
Теги: Минск
 
 
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В последнее годы политики и обслуживающие их спекулянты от истории пытаются переписать историю Второй мировой войны, заявил глава СВР.
 
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