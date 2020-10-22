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Прохожие поддерживают участников марша людей с инвалидностью аплодисментами
22.10.2020 15:31 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 22 октября. Колонна участников Марша людей с (не)ограниченными возможностями, проходя мимо зданий МВД и КГБ, скандирует "Караева под суд!" и "Выпускай!".
Протестующие идут по левой стороне проспекта Независимости. Прохожие поддерживают колонну аплодисментами и показывают знак "виктория". Проезжающие мимо автомобили приветственно сигналят.
В колонне около 100 человек, семеро из них — на колясках. Они выкрикивают "Свободу!", "Новые выборы!", "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Уходи!", "Один за всех и все за одного!", "Вор, убийца, уходи!", держат плакаты с надписями "Скованные одной цепью, связанные одной целью", "Інваліды супраць катаванняў", "Я просто выполнял приказ" — нацистам в Нюрнберге это не помогло", "Лукашенко, бери пример Жээнбекова".
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 22 октября. Колонна участников Марша людей с (не)ограниченными возможностями, проходя мимо зданий МВД и КГБ, скандирует "Караева под суд!" и "Выпускай!". ...
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