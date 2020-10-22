Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 октября. Участники Марша людей с (не)ограниченными возможностями начали шествие от Красного костела по проспекту Независимости.

В колонне около 100 человек, семеро из них — на колясках. Они выкрикивают лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Уходи!", "Лукашенко в автозак!", держат плакаты с надписями "Скованные одной цепью, связанные одной целью", "Інваліды супраць катаванняў" и другими. Многие идут с бело-красно-белыми флагами и лентами, с цветами. Проезжающие мимо автомобили сигналят. За происходящим наблюдают сотрудники милиции в форме и в штатском с масками.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участники Марша людей с (не)ограниченными возможностями начали шествие по проспекту Независимости Минск, 22 октября. Участники Марша людей с (не)ограниченными возможностями начали шествие от Красного костела по проспекту Независимости. В колонне около 100...

Ирина Турчина, БелаПАН.