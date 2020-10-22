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Марш людей с (не)ограниченными возможностями завершился на Октябрьской площади

22.10.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 октября. Марш людей с (не)ограниченными возможностями завершился на Октябрьской площади перед Дворцом Республики.

Акция длилась два часа. Ее участники — около 100 человек — собрались в 14.00 возле Красного костела и прошли колонной по проспекту Независимости. За квартал до Октябрьской площади им пришлось обогнуть проспект по улице Ленина, поскольку подземный переход возле ГУМа не предназначен для людей с ограниченными возможностями.

Как только участники марша дошли до Октябрьской площади, там появились строители, которые начали шумно работать: долбить и сверлить бордюры. Рабочие сразу же разошлись, как только увидели, что расходятся демонстранты.

Когда люди с инвалидностью покидали площадь, некоторые автомобилисты предлагали их подвезти.

По пути следования участников марша приветствовали прохожие, автомобилисты и жители близлежащих домов. В ответ демонстранты скандировали "Спасибо!", "Белорусы — молодцы!".

Участники марша также прогнали съемочную группу главного государственного телеканала "Беларусь 1", скандируя "Позор БТ!".

Это был уже второй марш людей с инвалидностью. Первый состоялся неделю назад, 15 октября, и длился чуть более двух часов. Его участники дошли от Красного костела до ГУМа.


Ирина Турчина, БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 октября. Марш людей с (не)ограниченными возможностями завершился на Октябрьской площади перед Дворцом Республики. Акция длилась два часа. Ее участники...
 
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Участники Марша людей с (не)ограниченными возможностями повернули с проспекта Независимости на улицу Ленина, а затем — в сторону Дворца Республики
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