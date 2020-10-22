Что известно о встрече Лукашенко и главы Службы внешней разведки России

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и Александром Лукашенко сегодня обсудили усиление безопасности и союзнические отношения. Комментируя этот разговор, Владимир Путин отметил, что "никто не будет раскручивать в своих интересах этот «конфликт» (прим. - в Беларуси) и навязывать какие-то решения белорусскому народу»

Усиление безопасности

«Нарышкин отметил, что с президентом Беларуси состоялся обстоятельный разговор, касающийся союзнических отношений, концентрации усилий на вопросах безопасности. Обсуждалось и укрепление сотрудничества в разных сферах, не только по линии спецслужб», - говорится в сообщении госагентства БелТА в четверг.

По данным госагентства, «обсуждалось и укрепление сотрудничества в разных сферах, не только по линии спецслужб». В частности, шла речь о развитии экономического и военно-политического сотрудничества.

Глава СВР рассказал, что спецслужбы Беларуси и России в последние годы существенным образом задействовали аналитический потенциал друг друга, сообщает Интерфакс. «Более того, готовим вместе серьезные документы с анализом развития ситуации в той или иной так называемой горячей точке мира», - пояснил он. По словам Нарышкина, на базе оперативной и разведывательной информации, полученной СВР и КГБ, готовится аналитическая информация, которая касается угроз интересам обоих государств.

Взрыв в СМИ

«Не секрет, наверное, наша встреча произведет взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства России и Беларуси. Спасибо за информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб, и в связи с этим у нас много совместной работы», — заявил Лукашенко, сюжет был показан в эфире «Беларусь 1».

Затем президент добавил, что «в этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас (прим.- Союзного государства) немного, будем говорить откровенно», приводит его слова Telegram-канал "Пул первого".

Нарышкин также сообщил, что в Минске сегодня пройдет коллегия спецслужб Беларуси и России.

Мнение российского политолога

Специалист по Беларуси Андрей Суздальцев высказал свое мнение о встрече Лукашенко и Нарышкина.

«Надо сказать, что оружие находится только у одной стороны — у частей МВД. Поэтому если начнется кровопролитие, то это нанесет огромный удар по имиджу России и похоронит Союзное государство. Гражданский конфликт и политический кризис нельзя разрешить силой. И, видимо, приезд господина Нарышкина в Минск посвящён именно этому. Что касается этих 20 миллионов, о которых месяц назад говорил глава СВР, то у меня нет никаких сомнений в верности этих данных. Но как специалист по Беларуси я скажу, что этих денег ни в НКО, ни в белорусской эмиграции не увидели. Скорее всего, их просто разворовали», - пояснил Суздальцев.

Что сказал Путин

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» и сразу же высказал свое мнение о ситуации в Беларуси.

«В Беларуси... мы видели турбулентные процессы, но на что хотел бы обратить внимание - на то, что, как вы заметили, Россия не вмешивалась в то, что там происходило, не вмешивалась. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу», - сказал он.

«А заявление это очень многоговорящее: последнее слово оставляют белорусскому народу...», - считает депутат Палаты представителей Нацсобрания Валерий Воронецкий.

Комментарий эксперта

Политический обозреватель Павлюк Быковский считает, что визит Сергея Нарышкина сам по себе является посланием – «Россия поддерживает Лукашенко» и «Россия не позволит Западу оторвать Беларусь от России».



«Но не исключено, что, кроме этого, публичного послания есть и персональное послание для Лукашенко – нужно выполнять обещание взять ситуацию под контроль и хотя бы продемонстрировать начало процесса выхода из политического кризиса. Я не думаю, что Кремль вот прямо заставляет Лукашенко уйти в отставку или жестко подавить протесты.



Но вполне возможно, что россияне рассчитывают на то, что в близкой перспективе в Беларуси усилится роль парламента, в котором появится пророссийская партия. Какие могут быть гарантии со стороны Лукашенко? Может ли быть парламент действительно влиятельным без демонтажа существующей авторитарной системы?



Думаю, что сейчас существует множество конкурирующих прожектов, но на практике политики будут делать не то, что задумали, а то, что будут вынуждены.



Пока Лукашенко видит в основном риторическую поддержку от Кремля, хотя с самого начала хотел бы помощи вполне материальной и не в виде рефинансирования долгов . Однако и Кремль явно не видит выполнения обещаний со стороны Лукашенко.



Как считают в Кремле, избирательная кампания Лукашенко носила открытый антироссийский характер ( захват российского банка , обвинения России во вмешательстве в выборы и в том, что она хочет его свергнуть, шантаж угрозой отдать бойцов ЧВК «Вагнера» Украине), предыдущие год-полтора там воспринимали как череду информационных выпадов Минска против Москвы и демонстрацию улучшения отношения Беларуси с Западом».