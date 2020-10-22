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Что известно о встрече Лукашенко и главы Службы внешней разведки России
23.10.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и Александром Лукашенко сегодня обсудили усиление безопасности и союзнические отношения. Комментируя этот разговор, Владимир Путин отметил, что "никто не будет раскручивать в своих интересах этот «конфликт» (прим. - в Беларуси) и навязывать какие-то решения белорусскому народу»
Усиление безопасности
«Нарышкин отметил, что с президентом Беларуси состоялся обстоятельный разговор, касающийся союзнических отношений, концентрации усилий на вопросах безопасности. Обсуждалось и укрепление сотрудничества в разных сферах, не только по линии спецслужб», - говорится в
По данным госагентства, «обсуждалось и укрепление сотрудничества в разных сферах, не только по линии спецслужб». В частности, шла речь о развитии экономического и военно-политического сотрудничества.
Глава СВР рассказал, что спецслужбы Беларуси и России в последние годы существенным образом задействовали аналитический потенциал друг друга,
Взрыв в СМИ
«Не секрет, наверное, наша встреча произведет взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства России и Беларуси. Спасибо за информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб, и в связи с этим у нас много совместной работы», — заявил Лукашенко, сюжет был показан в эфире «Беларусь 1».
Затем президент добавил, что «в этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас (прим.- Союзного государства) немного, будем говорить откровенно»,
Нарышкин также сообщил, что в Минске сегодня пройдет коллегия спецслужб Беларуси и России.
Мнение российского политолога
Специалист по Беларуси Андрей Суздальцев
«Надо сказать, что оружие находится только у одной стороны — у частей МВД. Поэтому если начнется кровопролитие, то это нанесет огромный удар по имиджу России и похоронит Союзное государство. Гражданский конфликт и политический кризис нельзя разрешить силой. И, видимо, приезд господина Нарышкина в Минск посвящён именно этому. Что касается этих 20 миллионов, о которых месяц назад говорил глава СВР, то у меня нет никаких сомнений в верности этих данных. Но как специалист по Беларуси я скажу, что этих денег ни в НКО, ни в белорусской эмиграции не увидели. Скорее всего, их просто разворовали», - пояснил Суздальцев.
Что сказал Путин
Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» и сразу же
«В Беларуси... мы видели турбулентные процессы, но на что хотел бы обратить внимание - на то, что, как вы заметили, Россия не вмешивалась в то, что там происходило, не вмешивалась. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу», - сказал он.
«А заявление это очень многоговорящее: последнее слово оставляют белорусскому народу...», - считает депутат Палаты представителей Нацсобрания Валерий Воронецкий.
Комментарий эксперта
Политический обозреватель Павлюк Быковский считает, что визит Сергея Нарышкина сам по себе является посланием – «Россия поддерживает Лукашенко» и «Россия не позволит Западу оторвать Беларусь от России».
Напомним, сегодня утром в аэропорту «Минск» приземлился самолет, на котором в Беларусь прилетел Сергей Нарышкин. Сначала
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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и Александром Лукашенко сегодня обсудили усиление безопасности и союзнические отношения. Комментируя этот...
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