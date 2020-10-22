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Путин: РФ не вмешивалась в дела Беларуси и рассчитывает, что никто не будет
23.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт - Sputnik. Россия не вмешивается в события в Беларуси и рассчитывает, что другие страны поступят аналогичным образом, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что в стране происходят турбулентные процессы. "Но на что хотел бы обратить внимание: на то, что, как вы заметили, ведь Россия не вмешивалась в то, что там происходило. И мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу", – прокомментировал Путин.
О конституционной реформе
По мнению российского лидера, элементы, привнесенные извне, идет ли речь о какой-то структуре, народе или этносе, не будет работать, если не учитывать специфику, культуру, историю народа. Нужно дать белорусам возможность самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие решения.
"Может быть, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую Конституцию либо принятия новой Конституции", – сказал Путин и напомнил, что о конституционной реформе говорил публично президент Александр Лукашенко.
"Да, можно сказать: ну, сейчас он там что-нибудь напишет себе на пользу, и все это ничего не имеет общего с демократией. Но вы знаете, всё ведь можно оболгать, на все можно посмотреть скептически",- считает Путин.
О протестах в Беларуси
По оценке президента РФ происходившее в Беларуси, "выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий".
"Да, и жесткость была и всё, может быть, даже неоправданная, но тогда пусть ответят те, кто это допустил, но в целом, если сравнивать и посмотреть на картинки, – во всяком случае, безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия. Вот я о чем", – сказал Путин.
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Нужно дать белорусам возможность самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие решения, уверен президент РФ.
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