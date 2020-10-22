ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин: РФ не вмешивалась в дела Беларуси и рассчитывает, что никто не будет

23.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Россия не вмешивается в события в Беларуси и рассчитывает, что другие страны поступят аналогичным образом, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что в стране происходят турбулентные процессы. "Но на что хотел бы обратить внимание: на то, что, как вы заметили, ведь Россия не вмешивалась в то, что там происходило. И мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу", – прокомментировал Путин.

© Sputnik
Путин высказался о белорусском пути преодоления пандемии COVID-19

О конституционной реформе

По мнению российского лидера, элементы, привнесенные извне, идет ли речь о какой-то структуре, народе или этносе, не будет работать, если не учитывать специфику, культуру, историю народа. Нужно дать белорусам возможность самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие решения.

"Может быть, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую Конституцию либо принятия новой Конституции", – сказал Путин и напомнил, что о конституционной реформе говорил публично президент Александр Лукашенко.

"Да, можно сказать: ну, сейчас он там что-нибудь напишет себе на пользу, и все это ничего не имеет общего с демократией. Но вы знаете, всё ведь можно оболгать, на все можно посмотреть скептически",- считает Путин.

О протестах в Беларуси

По оценке президента РФ происходившее в Беларуси, "выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий".

"Да, и жесткость была и всё, может быть, даже неоправданная, но тогда пусть ответят те, кто это допустил, но в целом, если сравнивать и посмотреть на картинки, – во всяком случае, безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия. Вот я о чем", – сказал Путин.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нужно дать белорусам возможность самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие решения, уверен президент РФ.
 
Новости дня
Новости политики
 
Марш людей с (не)ограниченными возможностями завершился на Октябрьской площади
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика