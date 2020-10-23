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Не вылетая с орбиты: астронавт НАСА проголосовала на выборах президента США
23.10.2020 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт - Sputnik. Астронавт НАСА Кэтлин Рубинс объявила в своем
"Я проголосовала сегодня", - написала Кэтлин в посте. На фото Рубинс в каюте корабля, а за спиной у нее шутливая надпись: "Кабинка для голосования на МКС".
Сейчас Кэтлин находится на
Выборы президента США назначены на 3 ноября, однако досрочное голосование уже стартовало. Два кандидата – действующий президент Америки Дональд Трамп и претендент на пост главы Белого дома демократ Джо Байден – вчера провели финальные политические дебаты.
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Американская космонавт Кэтлин Рубинс исполнила свой гражданский долг и проголосовала на президентских выборах досрочно прямо на борту МКС.
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