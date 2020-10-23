Не вылетая с орбиты: астронавт НАСА проголосовала на выборах президента США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт - Sputnik. Астронавт НАСА Кэтлин Рубинс объявила в своем Twitter о том, что сделала свой выбор в пользу одного из кандидатов в президенты США, находясь на МКС.

"Я проголосовала сегодня", - написала Кэтлин в посте. На фото Рубинс в каюте корабля, а за спиной у нее шутливая надпись: "Кабинка для голосования на МКС".

Сейчас Кэтлин находится на Международной космической станции на российском корабле "Союз" вместе с астронавтами из РФ Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым. Это ее второй полет на орбиту, ранее она выходила в открытый космос в 2016 году.

Выборы президента США назначены на 3 ноября, однако досрочное голосование уже стартовало. Два кандидата – действующий президент Америки Дональд Трамп и претендент на пост главы Белого дома демократ Джо Байден – вчера провели финальные политические дебаты.

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