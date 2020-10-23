Путин о жестокости в Беларуси: «Ну тогда пусть ответят те, кто это допустил»

Президент РФ Владимир Путин допустил, что в Беларуси имела место неоправданная жестокость. Он считает также, что белорусам нужно дать возможность самим разобраться в ситуации, принять соответствующие решения, которые «лежат на пути внесения поправок в действующую конституцию либо принятия новой конституции».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября, пишет ТАСС.

Что еще говорил Путин о Беларуси

Россия не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси. Россия рассчитывает, что и «никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу».

Ситуация в этой стране «выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий». «Во всяком случае в безоружного человека в спину никто не стрелял из боевого оружия», - сказал Путин.

Возможно, в ходе событий в Беларуси была применена «неоправданная жестокость». «Ну тогда пусть ответят те, кто это допустил».

Напомним, 22 октября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и Александром Лукашенко обсудили усиление безопасности и союзнические отношения. В своем комментарии Путин четко дал понять, что последнее слово оставляют белорусскому народу.

О насилии в Беларуси

В Беларуси после президентских выборов начались и уже более двух месяцев проходят акции протеста с требованием перемен в стране. В первую ночь они длились 7 часов. Люди не могут смириться с нечестными выборами, прошедшими 9 августа в стране, и жестокостью правоохранителей, избивавших безоружных людей.

15 октября генеральный прокурор Андрей Швед заявил , что в Беларуси после выборов было возбуждено около 400 уголовных дел о нарушениях правопорядка. При этом про наказание за насилие со стороны силовиков Швед также не говорил.

Только по сведениям ООН за первые дни протестов было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. Но ни одного уголовного дела по этим фактам так и не завели.