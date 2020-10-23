МИД Беларуси: ООН нужна миру, но организация должна меняться

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. ООН должна меняться и подстраиваться под новые вызовы и угрозы, считает заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

"Да, однозначно могу сказать, что ООН сегодня очень нужна миру. Но государствам необходимо приходить в Организацию с мирными и созидательными инициативами, избавившись от политических амбиций и перестав злоупотреблять мнением и доверием мирового сообщества. Пагубность такой практики очевидна", - отметил Алейник в интервью агентству БелТА .

В этом году ООН отмечает 75-летний юбилей. Беларусь за вклад в победу во Второй мировой войне стала одной из стран-основательниц организации.

Говоря о сегодняшнем положении дел, Алейник отметил, что ООН сталкивается с упреками в том, что не справляется с возложенными задачами. Он, однако, признал, что мир становится "сложнее и опаснее, появляются новые вызовы и угрозы, которые, кстати, создаем мы сами".

Среди проблем, с которыми пришлось работать организации – и собственный бюджетный кризис, и истощение системы многосторонности, ухудшение гуманитарной обстановки в мире. Среди вызовов Алейник также назвал индивидуализм и волюнтаризм отдельных стран, коллапс многосторонних механизмов и соглашений в области поддержания международного мира и безопасности.

"Страны Запада все активнее пытаются политизировать тематику прав человека. Решение этих проблем входит в "домашнее задание" ООН", - отметил Алейник.

Отдельно остановился замминистра и на кризисе многосторонности, которой была посвящена юбилейная 75-я сессия ГА ООН.

"Сегодня этот кризис налицо. Теперь страны в ООН не договариваются, а действуют по принципу take it or leave it: примешь, не примешь - дело твое", - считает замминистра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой о необходимости начала широкого международного диалога для восстановления доверия и укрепления безопасности, которую называют также Хельсинки-2.

Говоря о победах ООН, Алейник отмети и развитие новых постколониальных государств, и борьба с апартеидом, помощь ООН в борьбе с голодом, нищетой, безграмотностью.

Он назвал ООН единственной универсальной организацией, которая может сдерживать серьезные крупномасштабные конфликты.

"Несмотря на имеющиеся недостатки в функционировании ООН, эта организация продолжает играть и будет играть роль важного инструмента многостороннего международного сотрудничества в силу того, что никакая другая международная структура не имеет столь многогранного опыта, компетентности и координационных возможностей для выполнения глобальных задач", - отметил Алейник и обратил внимание на внушительный возраст организации, который также может говорить в пользу ее востребованности.

Напомним, что Организация Объединенных Наций (ООН) - международная организация, которая была создана для поддержания и укрепления мира и безопасности в мире, а также развития сотрудничества между государствами. В настоящее время в ее состав входит 193 государства.

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