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Белорусский оппозиционер Лебедько вышел на свободу после 15 суток ареста
23.10.2020 16:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт - Sputnik. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько был освобожден после административного ареста, сообщает Объединенная гражданская партия на странице в Facebook.
"Анатолий Лебедько на свободе", - отметили в ОГП.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Белорусский оппозиционер с 8 октября перестал выходить на связь, позже появилось известие о том, что политик задержан "за участие в несанкционированном мероприятии". Ему присудили
Ранее экс-глава ОГП был назначен Светланой Тихановской на должность координатора Общественной конституционной комиссии. Оппозиционные политики вели работу по созданию проекта изменений в Конституцию 1994 года.
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Бывший лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) и соратник Светланы Тихановской координировал разработку конституционной реформы Беларуси.
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