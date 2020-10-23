Белорусский оппозиционер Лебедько вышел на свободу после 15 суток ареста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт - Sputnik. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько был освобожден после административного ареста, сообщает Объединенная гражданская партия на странице в Facebook.

"Анатолий Лебедько на свободе", - отметили в ОГП.

Белорусский оппозиционер с 8 октября перестал выходить на связь, позже появилось известие о том, что политик задержан "за участие в несанкционированном мероприятии". Ему присудили 15 суток административного ареста . Лебедько в знак несогласия с решением суда объявил голодовку.

Ранее экс-глава ОГП был назначен Светланой Тихановской на должность координатора Общественной конституционной комиссии. Оппозиционные политики вели работу по созданию проекта изменений в Конституцию 1994 года.

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