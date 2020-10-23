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Белорусский оппозиционер Лебедько вышел на свободу после 15 суток ареста

23.10.2020 16:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт - Sputnik. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько был освобожден после административного ареста, сообщает Объединенная гражданская партия на странице в Facebook.

"Анатолий Лебедько на свободе", - отметили в ОГП.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Белорусский оппозиционер с 8 октября перестал выходить на связь, позже появилось известие о том, что политик задержан "за участие в несанкционированном мероприятии". Ему присудили 15 суток административного ареста. Лебедько в знак несогласия с решением суда объявил голодовку.  

Ранее экс-глава ОГП был назначен Светланой Тихановской на должность координатора Общественной конституционной комиссии. Оппозиционные политики вели работу по созданию проекта изменений в Конституцию 1994 года.

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Теги: Минск
 
 
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Бывший лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) и соратник Светланы Тихановской координировал разработку конституционной реформы Беларуси.
 
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