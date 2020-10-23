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Объявлены итоги президентских выборов в Боливии – победил социалист Арсе

23.10.2020 17:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Кандидат партии "Движение к социализму" Луис Арсе победил на президентских выборах в Боливии, набрав 55,1% голосов избирателей, сообщил избирком после обработки всех бюллетеней.

© REUTERS / Agustin Marcarian
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Ближайший соперник Арсе – бывший президент Боливии Карлос Меса – сумел набрать 28,8%. Третье место занял предприниматель и глава альянса "Верим" Луис Камачо – 14%.

По законодательству страны в первом туре для победы кандидату нужно набрать более 50% голосов или получить 10-процентный перевес при результате свыше 40%.

Выборы в Боливии состоялись 18 октября – их назначили после отмены результата выборов октября 2019 года, на которых победил Эво Моралес, вынужденный после череды протестов подать в отставку и уехать из государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Ближайший соперник Арсе – бывший президент Боливии Карлос Меса – сумел набрать только 28,8% голосов збирателей.
 
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