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Объявлены итоги президентских выборов в Боливии – победил социалист Арсе
23.10.2020 17:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Кандидат партии "Движение к социализму" Луис Арсе победил на президентских выборах в Боливии, набрав 55,1% голосов избирателей, сообщил избирком после обработки всех бюллетеней.
© REUTERS / Agustin Marcarian
Ближайший соперник Арсе – бывший президент Боливии Карлос Меса – сумел набрать 28,8%. Третье место занял предприниматель и глава альянса "Верим" Луис Камачо – 14%.
По законодательству страны в первом туре для победы кандидату нужно набрать более 50% голосов или получить 10-процентный перевес при результате свыше 40%.
Выборы в Боливии состоялись
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Ближайший соперник Арсе – бывший президент Боливии Карлос Меса – сумел набрать только 28,8% голосов збирателей.
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