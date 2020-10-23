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Премьер Головченко пояснил причины отмены масштабного митинга в Минске

23.10.2020 18:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт - Sputnik. Белорусские власти приняли решение отменить масштабный митинг в Минске, который планировался на 25 октября, чтобы избежать провокаций со стороны радикально настроенных людей, заявил премьер Беларуси Роман Головченко.

"Риски, связанные с участием такого количества людей, достаточно велики и в самое спокойное время, и особенно сейчас, когда мы видим: в рядах так называемых протестующих проявляются радикалы", – сказал журналистам в пятницу премьер.

По его словам, недавние события в ряде городов это подтверждают.

"И нет никакой гарантии, что в чью-то больную голову не придет шальная мысль, которая может выразиться в деянии, которое просто посеет панику. А при таком количестве и плотности людей последствия могут быть разные", – сказал глава правительства.

"Инициатива проведения митинга, выступления, какой-то массовой акции в поддержку курса власти поступала достаточно давно от общественных организаций, предприятий и простых граждан. Это было связано с тем, что люди были возмущены, как преподносится определенными СМИ ситуация с так называемым протестным движением", – сказал Роман Головченко.

По его словам, такая массовая волна инициатив шла именно с мест.

"До определенного момента это материализовалось в акции, которые проводили ветеранские, общественные организации на площади Независимости. Но запрос был на гораздо большую, масштабную акцию. Поэтому пул общественных организаций выступил с инициативой проведения такого массового мероприятия в Минске", – отметил он.

Как сообщил телеканал ОНТ, премьер назвал еще несколько факторов риска – это COVID-19 и транспортный коллапс, ведь для того, чтобы все желающие доехали до места, пришлось бы снимать все регулярные рейсы, а также задействовать как минимум полторы тысячи автобусов.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам премьера, это связно с тем, что в рядах протестующих стали проявляться радикально настроенные элементы.
 
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