Боррель и Помпео снова призвали власти Беларуси начать диалог с обществом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Майк Помпео призвали власти Беларуси начать диалог с гражданским обществом, сообщила в пятницу Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Руководители дипломатических ведомств ЕС и США провели 23 октября телефонный разговор, одной из тем которого была сложившаяся в республике внутриполитическая ситуация.

"Госсекретарь Помпео и верховный представитель Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности с Координационным советом", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси.

Отношения с Западом

Напомним, что отношения с соседними странами накалились после президентских выборов , которые прошли в Беларуси 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных с тем, что на выборах, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.

Европейский союз опубликовал в собственном Официальном журнале список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции . В него, в частности, вошли глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина.

В свою очередь Беларусь приняла ответные санкции против ЕС. Минск составил свои "черные" списки, однако не стал их обнародовать.

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