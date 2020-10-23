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Боррель и Помпео снова призвали власти Беларуси начать диалог с обществом
24.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Майк Помпео призвали власти Беларуси начать диалог с гражданским обществом, сообщила в пятницу Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
© REUTERS / POOL
Руководители дипломатических ведомств ЕС и США провели 23 октября телефонный разговор, одной из тем которого была сложившаяся в республике внутриполитическая ситуация.
"Госсекретарь Помпео и верховный представитель Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности с Координационным советом", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси.
Отношения с Западом
Напомним, что отношения с соседними странами накалились после
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Руководители дипломатических ведомств ЕС и США подтвердили решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси.
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