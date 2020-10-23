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Отменен домашний арест для члена президиума КС Лилии Власовой
24.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Отменена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении члена президиума Координационного совета Лилии Власовой, сообщает пресс-служба КС.
© Sputnik Максим Богданович
Юрист и медиатор Лилия Власова была задержана в конце августа, в отношении нее возбуждено уголовное дело за неуплату налогов. Она вышла из СИЗО КГБ после встречи с Лукашенко. Кроме нее, из СИЗО были освобождены еще четыре участника этой встречи.
"Ей отменили домашний арест. Уголовное дело не прекращено, она остается обвиняемой", – сообщила в пятницу пресс-служба КС.
31 августа Власову вызвали в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном массовом мероприятии. В тот же день
Позже стало известно, что в отношении Власовой возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов).
© Sputnik / Алексей Филиппов
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На следующий день двум участникам встречи — Воскресенскому и Рабцевичу —
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента, объявили
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Власова, которая присутствовала на встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ, была помещена под домашний арест 16 октября.
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