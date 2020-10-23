Отменен домашний арест для члена президиума КС Лилии Власовой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Отменена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении члена президиума Координационного совета Лилии Власовой, сообщает пресс-служба КС.

Юрист и медиатор Лилия Власова была задержана в конце августа, в отношении нее возбуждено уголовное дело за неуплату налогов. Она вышла из СИЗО КГБ после встречи с Лукашенко. Кроме нее, из СИЗО были освобождены еще четыре участника этой встречи.

"Ей отменили домашний арест. Уголовное дело не прекращено, она остается обвиняемой", – сообщила в пятницу пресс-служба КС.

31 августа Власову вызвали в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном массовом мероприятии. В тот же день ее задержали сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, в ее доме провели обыск.

Позже стало известно, что в отношении Власовой возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов).

На встрече с Лукашенко 10 октября , кроме Власовой, присутствовали бывший глава "Белгазпромбанка", экс-претендент на пост главы государства Виктор Бабарико, его сын Эдуард, известный политтехнолог Виталий Шкляров, адвокаты Максим Знак и Илья Салей, политолог Юрий Воскресенский, директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич, бизнесмен Александр Василевич, Кирилл Бадей, занимавший до ареста должность и.о. председателя правления "Белгазпромбанка", бывший зампред правления "Белгазпромбанка" Сергей Добролет и видеоблогер Сергей Тихановский, муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

На следующий день двум участникам встречи — Воскресенскому и Рабцевичу — была изменена мера пресечения на домашний арест. Вечером 13 октября под подписку о невыезде выпустили еще двух фигурантов "дела PandaDoc" — главного бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа. 16 октября на домашний арест были переведены Салей и Шкляров. 19 октября Шклярову вновь изменили меру пресечения — на подписку о невыезде.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти . После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Они продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

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