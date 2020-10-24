Лукашенко: Беларусь будет работать над расширением объединительной роли ООН

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Александр Лукашенко направил поздравления генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриша в связи с 75-й годовщиной основания международной организации.

В поздравлении говорится, что Беларусь "будет работать над расширением объединительной роли ООН", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Наша страна будет продолжать работать над расширением созидательной и объединительной роли ООН", - говорится в поздравлении.

Современные вызовы и угрозы требуют от ООН укреплять коллективные усилия, чтобы предотвратить политическое, экономическое и военное противостояние и решительно исключить односторонние политизированные санкции против стран-членов ООН, сообщается в тексте в адрес генсека ООН.

Создание ООН "стало началом новой эпохи в отношениях стран мира", отметил в поздравлении Лукашенко.

Он добавил, что "человечество сумело построить универсальную международную организацию в целях обеспечения условий для сотрудничества на пользу мира, защиты прав человека и повышения уровня жизни".

Беларусь как одна из стран-основательниц ООН ощущает особую ответственность за то, чтобы сохранялась память о трагедии ХХ века, а глобальные и региональные споры не переросли в пламя новой мировой войны, говорится в поздравлении.