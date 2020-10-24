Стала известна дата досрочных президентских выборов в Кыргызстане

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 10 января следующего года, такую дату на заседании в субботу назначил Центризбирком страны.

"Членами ЦИК определена дата проведения досрочных выборов президента страны, выборы состоятся 10 января 2021 года", - сказала глава ЦИК Шайлдабекова.

По местному законодательству, досрочные президентские выборы в Кыргызстане должны состояться до 16 января 2021 года в ближайшее воскресенье к этой дате, пояснила глава ЦИК на заседании.

Ранее стало известно, что повторные выборы в парламент Кыргызстана пройдут 20 декабря.

Предыдущие выборы в стране прошли 4 октября и завершились политическим кризисом. В отставку ушли президент страны Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. После массовых протестов ЦИК признал итоги выборов недействительными.

С чего все началось

Массовые протесты после парламентских выборов в Кыргызстане начались 5 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, есть жертвы.

На фоне происходящего премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку, на его место был назначен Садыр Жапаров.

Беспорядки возобновились 9 октября, в стране было объявлено чрезвычайное положение. Президент страны Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил о своей отставке. По конституции страны его должен заменить спикер парламента, однако занимающий эту должность Канат Исаев от такой возможности отказался, поэтому полномочия перешли к Жапарову.

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