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Стала известна дата досрочных президентских выборов в Кыргызстане
24.10.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 10 января следующего года, такую дату на заседании в субботу назначил Центризбирком страны.
"Членами ЦИК определена дата проведения досрочных выборов президента страны, выборы состоятся 10 января 2021 года", - сказала глава ЦИК Шайлдабекова.
По местному законодательству, досрочные президентские выборы в Кыргызстане должны состояться до 16 января 2021 года в ближайшее воскресенье к этой дате, пояснила глава ЦИК на заседании.
Ранее стало известно, что повторные выборы в парламент Кыргызстана пройдут 20 декабря.
Предыдущие выборы в стране прошли 4 октября и завершились политическим кризисом. В отставку ушли президент страны Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. После массовых протестов ЦИК признал итоги выборов недействительными.
С чего все началось
© Sputnik / Сергей Пушкин
На фоне происходящего премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку, на его место был назначен Садыр Жапаров.
Беспорядки возобновились 9 октября, в стране было объявлено чрезвычайное положение. Президент страны Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил о своей отставке. По конституции страны его должен заменить спикер парламента, однако занимающий эту должность Канат Исаев от такой возможности отказался, поэтому полномочия перешли к Жапарову.
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Выборы президента в Кыргызстане пройдут 10 января 2021 года, дату озвучила на субботнем заседании глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
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