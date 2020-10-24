Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 октября. Колонна участниц женского марша примерно к 15.00 дошла по тротуару проспекта Независимости до здания президиума Национальной академии наук, после чего развернулась и двинулась в обратном направлении.

Акция была анонсирована инициаторами как "гордый женский марш профессий", который стартовал в 14.00 от сквера Симона Боливара, несмотря на ненастную погоду.

Постепенно число участниц марша выросло примерно до 300-400 человек. В колонне люди всех возрастов — от совсем юных девушек до бабушек.

Они скандируют "Пока мы едины, мы непобедимы", "Это наш город", "Маша — наш герой", "Как ашчушчэния?", "Сам ты крыса", "Мы здесь власть", "Уходи!", "Позор БТ!", "Лучшая поправка — Сашина отставка" и "Не сдадимся!".

Женщины не нарушают правила дорожного движения, дорогу переходят только на зеленый сигнал светофора, ожидая всех участниц марша. После того, как колонна дошла до Академии наук, количество участниц марша стало убавляться.

Силовики пока проведению марша не препятствуют, их микроавтобусы сопровождают колонну.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Несколько сотен участниц женского марша дошли до Академии наук Минск, 24 октября. Колонна участниц женского марша примерно к 15.00 дошла по тротуару проспекта Независимости до здания президиума Национальной академии наук, после...

Захар Щербаков, БелаПАН.