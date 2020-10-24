Запас еды и лекарств: посольство США дало рекомендации американцам в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Посольство США в Минске накануне объявленного экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской ультиматума посоветовала находящимся в стране американским гражданам обеспечить себе запас еды, воды, наличных денег и лекарств на три дня.

Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, в случае невыполнения которого пригрозила общенациональной забастовкой.

"В рамках ультиматума были объявлены последствия (протесты, забастовки, блокирование движения транспорта и другие меры)", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

Дипмиссия не исключает, что в ходе массовых акций возможны столкновения протестующих с силовиками, и рекомендует не посещать массовые мероприятия.

В посольстве призвали проживающих в Беларуси американских граждан всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или штампом о безвизовом въезде.

Протестные акции продолжаются в Беларуси уже второй месяц. Они начались сразу после президентских выборов 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко. Наиболее массовые уличные митинги сторонников оппозиции проходят в Минске в выходные дни.

Читайте также:

Премьер Головченко пояснил причины отмены масштабного митинга в Минске

Воскресенский: еще двум участникам встречи в СИЗО КГБ отменят домашний арест

Пресс-секретарь МВД: психологические атаки хейтеров на меня не действуют