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Запас еды и лекарств: посольство США дало рекомендации американцам в Беларуси
24.10.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Посольство США в Минске накануне объявленного экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской ультиматума посоветовала находящимся в стране американским гражданам обеспечить себе запас еды, воды, наличных денег и лекарств на три дня.
Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, в случае невыполнения которого пригрозила общенациональной забастовкой.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"В рамках ультиматума были объявлены последствия (протесты, забастовки, блокирование движения транспорта и другие меры)", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте посольства.
Дипмиссия не исключает, что в ходе массовых акций возможны столкновения протестующих с силовиками, и рекомендует не посещать массовые мероприятия.
В посольстве призвали проживающих в Беларуси американских граждан всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или штампом о безвизовом въезде.
Протестные акции продолжаются в Беларуси уже второй месяц. Они начались сразу после президентских выборов 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко. Наиболее массовые уличные митинги сторонников оппозиции проходят в Минске в выходные дни.
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Американцам, проживающим в Беларуси, порекомендовали обеспечить себе запас еды, воды и лекарств на три дня.
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