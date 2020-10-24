Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 октября. Женский марш протеста 24 октября в Минске длился около двух часов и завершился в районе площади Якуба Коласа.

Акция была анонсирована инициаторами как "гордый женский марш профессий". Он стартовал в 14.00 от сквера Симона Боливара. Несмотря на ненастную погоду, постепенно число участниц марша выросло до 300-400 человек. В колонне были люди всех возрастов — от совсем юных девушек до бабушек.

Они скандировали "Пока мы едины, мы непобедимы", "Это наш город", "Маша — наш герой", "Как ашчушчэния?", "Сам ты крыса", "Мы здесь власть", "Уходи!", "Позор БТ!", "Лучшая поправка — Сашина отставка", "Не сдадимся!" и другие лозунги. Некоторые шли с плакатами, указывающими на их профессию, например "фармацевт", "певица" и другие.

Колонна дошла по тротуару проспекта Независимости до здания президиума Национальной академии наук, после чего развернулась и двинулась в обратном направлении. Количество участниц стало постепенно сокращаться, примерно к 15.45 около двух сотен женщин дошли до ЦУМа и начали расходиться. Большинство из них свернули флаги, плакаты, оставив в руках цветы.

Фактически женский марш трансформировался в традиционный для последних суббот "демарш", когда женщины гуляют разрозненными группами с цветами вдоль проспекта Независимости.

Силовики проведению марша не препятствовали, их микроавтобусы сопровождали колонну.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женский марш протеста в Минске длился около двух часов Минск, 24 октября. Женский марш протеста 24 октября в Минске длился около двух часов и завершился в районе площади Якуба Коласа. Акция была анонсирована инициаторами...

Захар Щербаков, БелаПАН.