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Во время женского марша задержано не менее 11 человек
24.10.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 24 октября. Во время традиционного субботнего женского марша в центре Минска задержано не менее 11 человек, все — женщины,
Уточняется, что четыре женщины были задержаны возле магазина "Каравай" на площади Победы.
Десять задержанных живут в столице, одна — в Жлобине.
Акция, анонсированная инициаторами как "гордый женский марш профессий", началась в 14 часов от сквера Симона Боливара возле пересечения улиц Первомайской и Захарова. Несмотря на ненастную погоду, постепенно число участниц марша выросло до 300-400. Колонна прошла по тротуару улицы Захарова мимо Минского государственного лингвистического университета до проспекта Независимости, оттуда — до здания президиума Национальной академии наук, после чего развернулась и двинулась в обратном направлении. Количество участниц стало постепенно сокращаться, примерно к 15.45 около двух сотен женщин дошли до ЦУМа и начали расходиться. Большинство из них свернули флаги, плакаты, оставив в руках цветы.
Фактически женский марш трансформировался в традиционный для последних суббот "демарш", когда женщины гуляют разрозненными группами с цветами вдоль проспекта Независимости во избежание задержаний.
Силовики проведению марша не препятствовали, их микроавтобусы сопровождали колонну.
БелаПАН.
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Минск, 24 октября. Во время традиционного субботнего женского марша в центре Минска задержано не менее 11 человек, все — женщины, сообщает правозащитный сайт...
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