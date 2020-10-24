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Во время женского марша задержано не менее 11 человек

24.10.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 октября. Во время традиционного субботнего женского марша в центре Минска задержано не менее 11 человек, все — женщины, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Уточняется, что четыре женщины были задержаны возле магазина "Каравай" на площади Победы.

Десять задержанных живут в столице, одна — в Жлобине.

Акция, анонсированная инициаторами как "гордый женский марш профессий", началась в 14 часов от сквера Симона Боливара возле пересечения улиц Первомайской и Захарова. Несмотря на ненастную погоду, постепенно число участниц марша выросло до 300-400. Колонна прошла по тротуару улицы Захарова мимо Минского государственного лингвистического университета до проспекта Независимости, оттуда — до здания президиума Национальной академии наук, после чего развернулась и двинулась в обратном направлении. Количество участниц стало постепенно сокращаться, примерно к 15.45 около двух сотен женщин дошли до ЦУМа и начали расходиться. Большинство из них свернули флаги, плакаты, оставив в руках цветы.

Фактически женский марш трансформировался в традиционный для последних суббот "демарш", когда женщины гуляют разрозненными группами с цветами вдоль проспекта Независимости во избежание задержаний.

Силовики проведению марша не препятствовали, их микроавтобусы сопровождали колонну.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 октября. Во время традиционного субботнего женского марша в центре Минска задержано не менее 11 человек, все — женщины, сообщает правозащитный сайт...
 
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