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Лукашенко поговорил по телефону с госсекретарем США
24.10.2020 18:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
"Помпео позвонил Лукашенко", - говорится в сообщении.
Детали разговора пока не раскрываются.
(последует)
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Белорусские власти неоднократно заявляли ранее о том, что за протестами в стране стоят американцы.
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