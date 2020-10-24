Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону лечить психические расстройства после его высказываний об исламе.

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции. По его словам, 9 декабря будет представлен законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".

"Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране - это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики", - сказал Эрдоган, выступая в городе Кайсери. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Турецкий лидер подверг критике и действия немецких властей, которые провели обыск в мечети в Берлине.

"Подобные правонарушения в отношении исповедующих ислам граждан говорят о том, что европейский фашизм перешел на новый уровень", - заявил он.

По его словам, "каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции".