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Трамп проголосовал за самого себя

24.10.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах. Трансляция велась в YouTube-канале предвыборного штаба президента.

Хозяин Белого дома в субботу приехал в город Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), чтобы принять участие в досрочном голосовании. Он прибыл на участок один, без супруги.

Спустя 15 минут американский лидер вышел к прессе и рассказал за, кого отдал свой голос.

"Я проголосовал за парня по имени Трамп", - сказал президент США.

Кроме того, он добавил, что доволен тем, как все прошло. "Все было отлично, очень четко, с соблюдением всех правил", - сообщил Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

 
Теги: Минск
 
 
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Американский президент остался доволен тем, как организовано голосование. По его словам, все прошло "очень четко".
 
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