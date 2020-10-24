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Лукашенко и Помпео поговорили по телефону. О чем?
25.10.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Госсекретарь США Майк Помпео позвонил Александру Лукашенко 24 октября. Между ними состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пул Первого».
Согласно его информации, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Содержание беседы белорусские власти пока не раскрывают.
Все, что известно на данный момент: Помпео сказал, что США - сторонники суверенитета Беларуси и развития сотрудничества между странами. Лукашенко на это заявил, что Россия - главный союзник Беларуси, она ее поддерживает, но не лезет во внутренние дела республики. Беларусь и РФ готовы вместе реагировать на внешние угрозы. И при этом в Беларуси ведется активный национальный диалог,
«Стороны обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению после февральского визита Майкла Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы», - сообщил ведущий новостей. Стороны обсудили внутриполитическую обстановку в Беларуси и США.
Что пишет «Пул Первого». О чем почти полчаса говорили Лукашенко и Помпео
Беларусь и США
Госсекретарь
Тогда же Помпео сказал, что американские производители
По словам госсекретаря, странам необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок. «Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал», - убежден политик.
Президентские выборы в Беларуси Помпео назвал несвободными и несправедливыми. Госсекретарь США также заявил, что США будут работать с европейскими коллегами над подходящим ответом по поводу ситуации в Беларуси.
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Фото: пресс-служба президента Беларуси
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Госсекретарь США Майк Помпео позвонил Александру Лукашенко 24 октября. Между ними состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пул...
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