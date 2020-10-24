Лукашенко и Помпео поговорили по телефону. О чем?

Госсекретарь США Майк Помпео позвонил Александру Лукашенко 24 октября. Между ними состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пул Первого».

Согласно его информации, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Содержание беседы белорусские власти пока не раскрывают.

Все, что известно на данный момент: Помпео сказал, что США - сторонники суверенитета Беларуси и развития сотрудничества между странами. Лукашенко на это заявил, что Россия - главный союзник Беларуси, она ее поддерживает, но не лезет во внутренние дела республики. Беларусь и РФ готовы вместе реагировать на внешние угрозы. И при этом в Беларуси ведется активный национальный диалог, передает Еврорадио.

«Стороны обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению после февральского визита Майкла Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы», - сообщил ведущий новостей. Стороны обсудили внутриполитическую обстановку в Беларуси и США.

Что пишет «Пул Первого». О чем почти полчаса говорили Лукашенко и Помпео

Обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно.

Говорили о внутриполитической обстановке - и в Беларуси, и в США. Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью.

Лукашенко рассказал собеседнику о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси.

Также президент подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы.

В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать. Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует.

Лукашенко подчеркнул - мы выступаем за мирное и спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре.

Говорили о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь.

А еще Лукашенко пожелал успехов в проведении политической кампании в США в целом и лично Дональду Трампу.

Беларусь и США

Госсекретарь приезжал в Беларусь 1 февраля нынешнего года, встретился с Лукашенко и посетил ПВТ. Тогда Помпео заявил, что для полного снятия санкций в Беларуси должен быть прогресс в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества, и это единственный вариант.

Тогда же Помпео сказал, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам.

По словам госсекретаря, странам необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок. «Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал», - убежден политик.

Президентские выборы в Беларуси Помпео назвал несвободными и несправедливыми. Госсекретарь США также заявил, что США будут работать с европейскими коллегами над подходящим ответом по поводу ситуации в Беларуси.

9 сентября стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

2 октября США ввели санкции в отношении восьми белорусских чиновников, в числе которых – глава МВД Юрий Караев.

После этого стало известно, что шесть конгрессменов Конгресса США в качестве реакции на происходящее в Беларуси подготовили проект документа, в котором предполагается введение санкций и публикация докладов об активах Александра Лукашенко.

Страны Евросоюза признали выборы в Беларуси нелигитимными. На внеочередном саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто единогласие в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников. В списке - 40 чиновников, но в него не включили президента Беларуси Александа Лукашенко.

Фото: пресс-служба президента Беларуси