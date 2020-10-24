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Опальный архиепископ: просил ли Помпео Лукашенко за Кондрусевича?

25.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Эксперты в области религиоведения не исключают того, что поводом для звонка госсекретаря США Майка Помпео белорусскому президенту Александру Лукашенко была ситуация с опальным католическим архиепископом Тадеушем Кондрусевичем.

© REUTERS / MIKE SEGAR
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Сегодня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между Помпео и Лукашенко. Беседа длилась около 30 минут, за это время белорусский президент и глава дипломатии США обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию в стране.

"А кто может исключать то, что после утренней субботней мессы, Госсекретарь Помпео решил попросить за архиепископа Кондрусевича", - данное мнение высказал Sputnik эксперт в субботу.

По его словам, вопрос с въездом в Беларусь архиепископа Кондрусевича "лоббируется" по всем направлениям.

"Это безусловно и Ватикан, и апостольская дипломатия, и бизнес-контакты по всему миру. Почему нельзя допустить, что и до Помпео дошли просьбы попросить за архиепископа Кондрусевича на самом высоком уровне", - сказал собеседник Sputnik.

Тем более, по его словам, госсекретарь Белого дома уже обращал внимание официального Минска на проблему с въездом в страну архиепископа.

Уже просил не один раз

Более недели назад Помпео обратился к властям Беларуси с призывом пересмотреть решение о запрете на въезд на свою территорию главы Римско-католической церкви (РКЦ) в стране Тадеуша Кондрусевича.

"Прошло более 40 дней с тех пор, как власти Беларуси не пустили в страну своего согражданина архиепископа Кондрусевича. (. . .) Такие действия несправедливы и идут вразрез с принципом свободы вероисповедания", - отметил он в заявлении.

Помпео подчеркнул, что призывает власти Беларуси "восстановить справедливость и разрешить главе Римско-католической церкви в РБ вернуться в свою страну".

В начале сентября Помпео уже обращался к Минску с подобным призывом.

В Минске ждут ответа

В свою очередь, источники в правоохранительных органах сообщили Sputnik, что в ближайшее время Минск ожидает ответа на свой запрос по гражданской принадлежности архиепископа. "Еще не ответила одна страна", - сказал собеседник агентства.

© Sputnik Роман Шантар
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Архиепископ Кондрусевич не смог въехать в Беларусь из Белостока 31 августа. Поводом для этого Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта. МВД заявило, что в отношении Кондрусевича была начата проверка о наличии у него белорусского гражданства. Более месяца назад департамент по гражданству и миграции МВД направил запрос в компетентные органы ряда стран по данному вопросу.

В свою очередь, ранее Ватикан заявил, что ждет от Минска условия по возвращению в Беларусь митрополита Тадеуша Кондрусевича.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока что Минск не получил ответа от всех стран, куда были направлены запросы по архиепископу.
 
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