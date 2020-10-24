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Опальный архиепископ: просил ли Помпео Лукашенко за Кондрусевича?
25.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Эксперты в области религиоведения не исключают того, что поводом для звонка госсекретаря США Майка Помпео белорусскому президенту Александру Лукашенко была ситуация с опальным католическим архиепископом Тадеушем Кондрусевичем.
© REUTERS / MIKE SEGAR
Сегодня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между Помпео и Лукашенко. Беседа длилась около 30 минут, за это время белорусский президент и глава дипломатии США обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию в стране.
"А кто может исключать то, что после утренней субботней мессы, Госсекретарь Помпео решил попросить за архиепископа Кондрусевича", - данное мнение высказал Sputnik эксперт в субботу.
По его словам, вопрос с въездом в Беларусь архиепископа Кондрусевича "лоббируется" по всем направлениям.
"Это безусловно и Ватикан, и апостольская дипломатия, и бизнес-контакты по всему миру. Почему нельзя допустить, что и до Помпео дошли просьбы попросить за архиепископа Кондрусевича на самом высоком уровне", - сказал собеседник Sputnik.
Тем более, по его словам, госсекретарь Белого дома уже обращал внимание официального Минска на проблему с въездом в страну архиепископа.
Уже просил не один раз
Более недели назад Помпео обратился к властям Беларуси с призывом пересмотреть решение о запрете на въезд на свою территорию главы Римско-католической церкви (РКЦ) в стране Тадеуша Кондрусевича.
"Прошло более 40 дней с тех пор, как власти Беларуси не пустили в страну своего согражданина архиепископа Кондрусевича. (. . .) Такие действия несправедливы и идут вразрез с принципом свободы вероисповедания", - отметил он в заявлении.
Помпео подчеркнул, что призывает власти Беларуси "восстановить справедливость и разрешить главе Римско-католической церкви в РБ вернуться в свою страну".
В начале сентября Помпео уже обращался к Минску с подобным призывом.
В Минске ждут ответа
В свою очередь, источники в правоохранительных органах сообщили Sputnik, что в ближайшее время Минск ожидает ответа на свой запрос по гражданской принадлежности архиепископа. "Еще не ответила одна страна", - сказал собеседник агентства.
© Sputnik Роман Шантар
Архиепископ Кондрусевич не смог въехать в Беларусь из Белостока 31 августа. Поводом для этого Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта. МВД заявило, что в отношении Кондрусевича была начата проверка о наличии у него белорусского гражданства. Более месяца назад департамент по гражданству и миграции МВД направил запрос в компетентные органы ряда стран по данному вопросу.
В свою очередь, ранее Ватикан заявил, что ждет от Минска
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Пока что Минск не получил ответа от всех стран, куда были направлены запросы по архиепископу.
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