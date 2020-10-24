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Журналисты Sky News освобождены, видеокамера отправлена на экспертизу
25.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 24 октября. Задержанная сегодня на улице Якуба Коласа в Минске съемочная группа британского телеканала Sky News (гражданка Великобритании Дайана Магней, местные сотрудники Анастасия Леонова и Вадим Нечаев) освобождена из УВД Советского района, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
В то же время видеокамера съемочной группы отправлена на "экспертизу", по-прежнему в милиции находится водитель, помогавший журналистам.
Магней имеет аккредитацию белорусского МИД.
Сегодня в центре Минска прошел традиционный женский марш протеста. По данным правозащитников на 18.40, задержано не менее 12 человек (все женщины).
БелаПАН.
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Минск, 24 октября. Задержанная сегодня на улице Якуба Коласа в Минске съемочная группа британского телеканала Sky News (гражданка Великобритании Дайана Магней, местные...
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