Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 октября. Задержанная сегодня на улице Якуба Коласа в Минске съемочная группа британского телеканала Sky News (гражданка Великобритании Дайана Магней, местные сотрудники Анастасия Леонова и Вадим Нечаев) освобождена из УВД Советского района, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

В то же время видеокамера съемочной группы отправлена на "экспертизу", по-прежнему в милиции находится водитель, помогавший журналистам.

Магней имеет аккредитацию белорусского МИД.

Сегодня в центре Минска прошел традиционный женский марш протеста. По данным правозащитников на 18.40, задержано не менее 12 человек (все женщины).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналисты Sky News освобождены, видеокамера отправлена на экспертизу Минск, 24 октября. Задержанная сегодня на улице Якуба Коласа в Минске съемочная группа британского телеканала Sky News (гражданка Великобритании Дайана Магней, местные...

БелаПАН.