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В Минске задержана съемочная группа британского телеканала Sky News
25.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 24 октября. На улице Якуба Коласа в Минске задержана съемочная группа британского телеканала Sky News: гражданка Великобритании Дайана Магней, а также местные сотрудники Анастасия Леонова и Вадим Нечаев, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
Сейчас они находятся в УВД Советского района.
Магней имеет аккредитацию белорусского МИД.
Сегодня в центре Минска прошел традиционный женский марш протеста. По данным правозащитников на 18.25, задержано не менее 12 человек (все женщины).
БелаПАН.
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Минск, 24 октября. На улице Якуба Коласа в Минске задержана съемочная группа британского телеканала Sky News: гражданка Великобритании Дайана Магней, а также местные...
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