Источник материала: Sputnik Беларусь

Срок так называемого "народного ультиматума", который объявила находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, истекает в воскресенье. В случае, если требования не будут выполнены действующей властью, оппозиция обещает, что с понедельника в Белоруссии начнется всеобщая забастовка.

Что требует оппозиция

Тихановская 13 октября в своем в Telegram-канале заявила, что "у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: (белорусский президент Александр) Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены".

В сообщении отмечалось, что если до 25 октября требования оппозиции не будут выполнены, "вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом", а 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Павел Латушко заявлял, что белорусская оппозиция будет наращивать свою активность по мере истечения срока "народного ультиматума". Он анонсировал, что каждый день с ее стороны власти "будут поступать четкие сигналы".

Латушко сообщил, что у оппозиции есть "отработанный план действий" на случай, если Лукашенко откажется покинуть свой пост к 26 октября, однако раскрывать его детали не стал и призвал набраться терпения.

Сразу после президентских выборов и жестких разгонов акций протеста в августе на белорусских предприятиях активно создавались стачечные комитеты, которые пытались организовать национальную забастовку, на ряде крупных предприятий страны им даже удавалось остановить отдельные технологические процессы. Но тогда властям удалось купировать эту ситуацию и возобновить штатную работу заводов.

Как реагируют власти

В ответ на объявление "народного ультиматума" Генпрокуратура и Следственный комитет Беларуси заявили, что могут проверить и оценить с точки зрения законности этот призыв посредством Telegram-канала, предварительно установив достоверность авторства сообщения. Впрочем, на данный момент неизвестно о том, что правоохранительные органы начали какие-либо процессуальные действия в связи с объявлением "народного ультиматума".

При этом еще в начале октября стало известно, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета. До этого Генпрокуратура возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти в связи с созданием КС. Несколько членов совета являются фигурантами уголовных дел, еще часть находятся за границей.

Между тем 10 октября, еще до объявления "народного ультиматума", действующий президент провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержались под стражей в различных следственных изоляторах. Лукашенко обсудил с ними вопросы внесения поправок к конституции, на актуальность которых ранее неоднократно указывала оппозиция.

После этого несколько человек, в том числе пять участников встречи, были переведены из изолятора под домашний арест или освобождены под подписку о невыезде. Политолог Юрий Воскресенский, который собирал подписи за выдвижение кандидатом в президенты экс-банкира Виктора Бабарико и после выборов стал фигурантом дела о массовых беспорядках, был одним из первых участников этой встречи, которому изменили меру пресечения. В интервью гостелеканалу ОНТ политолог рассказал, что президент поручил ему подготовить предложения по лицам, которые не опасны для общества и которым может быть изменена мера пресечения, а также саккумулировать предложения по поправкам в конституцию.

Кстати, Воскресенский сказал, что прозвучавшие заявления Тихановской, поставившей властям ультиматум, негативно влияют на его "гуманитарную миссию" по освобождению оппозиционеров из СИЗО, так как "такие процессы требуют тишины".

В свою очередь КС оппозиции заявил, что ждет от властей прекращения уголовных дел против всех заключенных, признанных правозащитниками страны политическими (свыше 100 человек), а не изменения им меры пресечения.

Чего ждать от воскресенья?

Александр Лукашенко 20 октября, во время согласования назначений ректоров ряда вузов, чьи студенты участвуют в протестах, заявил, что "в воскресенье в Минске будет наведен порядок".

Тем временем белорусские силовики продолжали задерживать участников несанкционированных акций, в том числе выявлять участников первых протестных мероприятий. Правоохранители говорили о радикализации протестов и предупреждали граждан о возможности провокаций. При этом в МВД в связи с поджогами у зданий прокуратуры в Жодино и Солигорске, а также здания межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске заявили, что протесты перерастают в террористическую угрозу.

Между тем в преддверии срока истечения "народного ультиматума" представители белорусской оппозиции продолжали локальные протестные акции, концентрируясь на проведение традиционного воскресного марша, расклеивали по городу листовки и рисовали граффити об ультиматуме и с призывами к забастовке, в интернете появлялись обращения студентов и работников отдельных отраслей с поддержкой требований ультиматума.

В воскресенье провластная Федерация профсоюзов Белоруссии планировала провести в Минске масштабный митинг в поддержку Лукашенко. Однако в пятницу глава государства заявил, что не является сторонником этой инициативы из-за соображений безопасности и из-за ситуации с инфекцией COVID-19, заболеваемость которой в стране растет. По его словам, на этот митинг выразили желание приехать порядка 250-300 тысяч граждан со всей страны. Премьер Роман Головченко заявил, что митинг отменен из-за угрозы транспортного коллапса в столице и риска "шальной мысли" у радикальной оппозиции.