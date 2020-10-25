О чем Лукашенко говорил с Помпео – версия Госдепартамента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт – Sputnik. В Госдепе подтверждают, что госсекретарь Майк Помпео звонил в Минск, но темы беседы называют отличные от озвученных белорусской стороной.

"Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Беларусь", - сообщил представитель госдепартамента.

Напомним, что политтехнолог, работавший на выборах в командах Ангелы Меркель, Барака Обамы и Берни Сандерса, был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать.

Шкляров является фигурантом по уголовному делу против белорусского оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Ему предъявлено предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

В настоящее время Шклярову изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

О чем говорили: белорусская версия

Как сообщил телеканал ОНТ, в телефонном разговоре, который длился около 30 минут. "Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Майка Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы", - отметили в новостном выпуске.

Также Лукашенко и Помпео Обсудили внутриполитическую обстановку - и в Беларуси, и в США. Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Минском.

Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси.

Кроме этого, белорусский лидер подчеркнул, что "Россия является главным союзником Беларуси, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период". Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы.

Белорусский лидер сказал: "Мы выступаем за мирное спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре".

Помпео заверил Лукашенко, что Беларусь не должна опасаться угрозы за стороны НАТО, Польши, Литвы.

"Майк Помпео заявил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует", - заявили в новостном выпуске на телеканале "Беларусь 1".

Как отметил, белорусский президент, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы.

Кроме этого, собеседники обсудили судьбу одного из граждан США и Республики Беларусь.

Лукашенко отметил, что в Беларуси внимательно наблюдают за проходящей в США политической кампанией. Пожелал успехов в ее проведении в целом и лично Дональду Трампу.