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О чем говорили Лукашенко и Помпео: версия Госдепа США
25.10.2020 11:27 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с Александром Лукашенко призвал немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему покинуть республику.
Об этом РИА Новости
«Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Беларуси», - сказал собеседник агентства.
Напомним, что 24 октября Александру Лукашенко
В частности, Лукашенко сообщил, что главный союзник Беларуси – это Россия, которая не вмешивается во внутренние дела республики, и при этом они совместно готовы реагировать на внешние угрозы. Лукашенко заявил Помпео, что в Беларуси сейчас ведется активный национальный диалог.
Белорусский президент также сказал, что, «в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать».
Помпео же отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует, сообщил телеграм-канал «Пул Первого»
Сообщалось также, что Лукашенко и Помпео "говорили о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь".
Напомним, политтехнолог Виталий Шкляров был задержан в июле 2020 года за "организацию и подготовку действий, грубо нарушающих порядок" и проходит по "делу Тихановского". Шкляров, еще до задержания заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него. Политтехнолог участвовал во встрече с Лукашенко в СИЗО 10 октября.
Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru
Как пишет РИА Новости, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, Шкляров известен участием в избирательных кампаниях за рубежом. Он работал на штабы канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента США Барака Обамы и бывшего кандидата в президенты США Берни Сандерса. В России Шкляров сотрудничал преимущественно с оппозиционными политиками.
Фото vzglyad.az
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Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с Александром Лукашенко призвал немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему...
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