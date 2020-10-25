О чем говорили Лукашенко и Помпео: версия Госдепа США

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с Александром Лукашенко призвал немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему покинуть республику.

Об этом РИА Новости рассказал сотрудник Госдепа.

«Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Беларуси», - сказал собеседник агентства.

Напомним, что 24 октября Александру Лукашенко позвонил глава Департамента глава Госдепартамента США Майкл Помпео, между ними состоялся телефонный разговор. В провластном телеграм-канале «Пул Первого» упомянули несколько тем беседы.

В частности, Лукашенко сообщил, что главный союзник Беларуси – это Россия, которая не вмешивается во внутренние дела республики, и при этом они совместно готовы реагировать на внешние угрозы. Лукашенко заявил Помпео, что в Беларуси сейчас ведется активный национальный диалог.

Белорусский президент также сказал, что, «в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать».

Помпео же отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует, сообщил телеграм-канал «Пул Первого»

Сообщалось также, что Лукашенко и Помпео "говорили о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь".

Напомним, политтехнолог Виталий Шкляров был задержан в июле 2020 года за "организацию и подготовку действий, грубо нарушающих порядок" и проходит по "делу Тихановского". Шкляров, еще до задержания заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него. Политтехнолог участвовал во встрече с Лукашенко в СИЗО 10 октября.

Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru

Как пишет РИА Новости, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, Шкляров известен участием в избирательных кампаниях за рубежом. Он работал на штабы канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента США Барака Обамы и бывшего кандидата в президенты США Берни Сандерса. В России Шкляров сотрудничал преимущественно с оппозиционными политиками.

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