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В Минске перекрыто движение на проспекте Независимости, небольшими группами люди идут в сторону площади Свободы
25.10.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 октября. В Минске перекрыто движение на проспекте Независимости. На пересечении улиц Маркса и Ленина прямо на проезжей части стоят силовики в обмундировании. Далее — по Ленина — силовики выстроились по обеим сторонам улицы на тротуарах.
Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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В Минске перекрыто движение на проспекте Независимости, небольшими группами люди идут в сторону площади Свободы
Минск, 25 октября. В Минске перекрыто движение на проспекте Независимости. На пересечении улиц Маркса и Ленина прямо на проезжей части стоят силовики в...
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