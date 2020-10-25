Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. В Минске перекрыто движение на проспекте Независимости. На пересечении улиц Маркса и Ленина прямо на проезжей части стоят силовики в обмундировании. Далее — по Ленина — силовики выстроились по обеим сторонам улицы на тротуарах.



Люди идут небольшими группами по Ленина и Немиге в сторону площади Свободы. Слышатся отдельные крики "Жыве Беларусь!".





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске перекрыто движение на проспекте Независимости, небольшими группами люди идут в сторону площади Свободы Минск, 25 октября. В Минске перекрыто движение на проспекте Независимости. На пересечении улиц Маркса и Ленина прямо на проезжей части стоят силовики в...

Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.