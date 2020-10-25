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В центре Минска много силовиков и спецтехники, у прохожих проверяют сумки

25.10.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. В Минск стянута спецтехника. В телеграм-каналах и соцсетях появилось видео, на котором колонна военной техники — автобусы, броневики, фургоны с колючей проволокой — направляется в город.

Журналисты также заметили скопление автобусов с бойцами ОМОНа и военной техники в районе Октябрьской площади.

На пересечении проспекта Независимости с улицей Янки Купалы выставлены ограждения, у прохожих проверяют сумки. То же самое происходит на Немиге.

На перекрестке улиц Ленина и Интернациональной по обеим сторонам пешеходной части стоят омоновцы в полном обмундировании.

За полтора часа до начала марша в Минске закрыли 12 центральных станций метро и отключили мобильный интернет. Это произошло сразу же после того, как в телеграм-каналах появилась информация о точках сбора участников акции.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется очередная акция сторонников перемен — "Народный ультиматум".

Ультиматум белорусским властям был выдвинут экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской 13 октября. Основные требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных.

Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, "вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом", а 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", заявила Тихановская.

Это уже одиннадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. Белорусы требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.


Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 октября. В Минск стянута спецтехника. В телеграм-каналах и соцсетях появилось видео, на котором колонна военной техники — автобусы, броневики, фургоны с...
 
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