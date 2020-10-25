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В центре Минска много силовиков и спецтехники, у прохожих проверяют сумки
25.10.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 октября. В Минск стянута спецтехника. В телеграм-каналах и соцсетях появилось видео, на котором колонна военной техники — автобусы, броневики, фургоны с колючей проволокой — направляется в город.
Журналисты также заметили скопление автобусов с бойцами ОМОНа и военной техники в районе Октябрьской площади.
На пересечении проспекта Независимости с улицей Янки Купалы выставлены ограждения, у прохожих проверяют сумки. То же самое происходит на Немиге.
На перекрестке улиц Ленина и Интернациональной по обеим сторонам пешеходной части стоят омоновцы в полном обмундировании.
За полтора часа до начала марша в Минске закрыли 12 центральных станций метро и отключили мобильный интернет. Это произошло сразу же после того, как в телеграм-каналах появилась информация о точках сбора участников акции.
Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется очередная акция сторонников перемен — "Народный ультиматум".
Ультиматум белорусским властям был выдвинут экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской 13 октября. Основные требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных.
Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, "вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом", а 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", заявила Тихановская.
Это уже одиннадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. Белорусы требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 25 октября. В Минск стянута спецтехника. В телеграм-каналах и соцсетях появилось видео, на котором колонна военной техники — автобусы, броневики, фургоны с...
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