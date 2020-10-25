Протесты в Бангкоке возобновились после трехдневного перерыва

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Антиправительственные протесты в столице Таиланда возобновились в воскресенье после трехдневного перерыва демонстрацией в деловом и туристическом центре Бангкока.

Около двух тысяч человек, по визуальным оценкам, собрались на перекрестке Ратчапрасонг у торгового центра Central World, торгового центра Amarin Plaza и на пешеходной эстакаде – переходе надземного метро, и в 1перекрыли движение на площади, на которой 15 октября проходил митинг с участием более 100 тысяч человек.

Ультиматум властям

Накануне истек трехдневный срок ультиматума, предъявленного премьер-министру протестующими в среду на массовой акции у Дома правительства: участники протеста требовали, чтобы премьер-министр генерал Прают Чан-Оча подал в отставку в течение трех дней, иначе протесты возобновятся с новой силой.

В субботу вечером на площадке протеста у центральной бангкокской тюрьмы Клонг Прем, где группа протестующих оставалась постоянно с позднего вечера четверга, было объявлено о массовом мероприятии на площади перекрестка Ратчапрасонг в воскресенье.

Кроме того, призыв координаторов протеста из движения "Свободная молодежь" собраться на массовое мероприятие на перекрестке Ратчапрасонг был опубликован в аккаунтах движения во всех социальных сетях за час до начала акции.

Протестующие, среди которых, помимо студентов, старшеклассников и учащихся профессиональных училищ, есть люди старших возрастов, скандируют "Долой Праюта!", а также лозунг нецензурного содержания, имеющий приблизительно сходное значение. Массовое использование ненормативной лексики в лозунгах – нововведение на протестах 2020 года, в предыдущие годы массовых уличных акций (2005 – 2014) такие лозунги были редкостью.

Отдел полиции по району Лумпхини, на территории ответственности которого проходит демонстрация, выпустил приказ участникам акции разойтись до 17.00 (13.00 мск) в связи с ее незаконностью, так как координаторы протеста не обращались в полицию за разрешением на проведение демонстрации, однако мероприятия продолжается, несмотря на это распоряжение. В отличие от предыдущей демонстрации на перекрестке Ратчапрасонг пока нет трибуны и выступающих ораторов: демонстранты просто "держат" широкую площадь, заняв большую часть полос движения, и оставив автомобилям по одной полосе движения в каждую сторону.

Что требуют протестующие

Протесты, которые организуют молодежные и студенческие объединения Таиланда, продолжаются в Бангкоке с декабря 2019 и января 2020 года. После "перерыва" на самоизоляцию в связи с пандемией COVID19 в июле протестное движение вспыхнуло с новой силой. 15 октября власти Таиланда ввели из-за массовых протестов в столице страны режим чрезвычайного положения, однако 22 октября под давлением общественности режим был отменен.

Протестующие требуют ухода из власти и политики премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча и его сторонников, смены конституции, созданной под контролем военного правительства в 2017 году, и "приведения таиландской монархии в соответствие с нормами конституционной монархии".

В последнее время к этим требованиям добавилось еще одно – об освобождении всех лидеров и участников протеста, арестованных полицией в дни действия режима ЧП. Большая группа активистов была освобождена под залог 19 октября, однако несколько человек, в том числе четверо главных лидеров протестного движения, пока остаются под арестом в следственной тюрьме в Бангкоке и на гауптвахте одной из частей пограничной полиции Таиланда в пригороде столицы.

В воскресенье в аккаунтах движения "Свободная молодежь" в социальных сетях Facebook и Twitter и мессенджере Telegram появилось указание координаторов протеста о проведении в понедельник, 26 октября, массовой демонстрации, которая пройдет по улицам делового центра города к посольству Германии. Цель проведения массовой акции у посольства ФРГ координаторы пока не раскрывают.