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Участники марша "Народный ультиматум" свернули на проспект Машерова
25.10.2020 15:29 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 октября. Участники марша "Народный ультиматум" свернули с проспекта Победителей на проспект Машерова.
Александр Ярошевич, БелаПАН.
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Минск, 25 октября. Участники марша "Народный ультиматум" свернули с проспекта Победителей на проспект Машерова. Как передают корреспонденты БелаПАН, в колонне —...
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